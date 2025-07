Le jour où les Red Hot Chili Peppers sont arrivés nus en plein concert !

Un moment marquant qui a fait l'identité du groupe !

Avant d’être l’un des groupes les plus célèbres de la planète, les Red Hot Chili Peppers se sont fait remarquer par bien plus que leur musique explosive. Si leur fusion de funk, rock et punk a largement marqué les esprits, c’est une performance scénique en particulier qui a fait entrer Anthony Kiedis et sa bande dans la légende underground de Los Angeles : jouer complètement nus, avec pour seul vêtement… une chaussette sur le pénis.

Retour en 1983, au Kit Kat Club d’Hollywood

L’histoire commence lors d’un des tout premiers concerts du groupe, en 1983, seulement quelques mois après leur formation. Ce soir-là, les Red Hot se produisent au Kit Kat Club, un club de strip-tease miteux du quartier d’Hollywood. Inspiré par l’ambiance sulfureuse du lieu, Anthony Kiedis propose à ses camarades une idée délirante : monter sur scène entièrement nus, en couvrant leur intimité d’une simple chaussette.

Contre toute attente, le groupe accepte. La performance choque, amuse, marque. Le public en redemande. Rapidement, la rumeur d’un groupe de rock qui joue nu, chaussette au sexe, se répand dans toute la ville. Des propriétaires de clubs de strip-tease les contactent pour leur proposer des dates, à condition qu’ils rejouent ce numéro provocateur. Le mythe est lancé.

Une satire punk assumée

À cette époque, sur la scène punk-rock de Los Angeles, la misogynie est omniprésente. En jouant nus, les Red Hot Chili Peppers se moquent de cette virilité toxique ambiante. Leur performance devient une satire de la culture machiste du moment : une manière de revendiquer leur liberté tout en choquant les codes établis.

La fin des chaussettes, ou presque

Avec la montée en puissance du groupe et l’arrivée du succès international, la performance « cock-sock » devient plus rare. En 2000, alors qu’ils approchent de la quarantaine, les membres décident de mettre fin à cette tradition, estimant qu’il est temps de laisser ce souvenir au passé. Le spectacle devient occasionnel, réservé à quelques moments d’anthologie.

Flea : « Les gens ne nous prendront jamais complètement au sérieux »

Dans une interview accordée à GQ en 2019, Flea, bassiste emblématique du groupe, revient sur cette époque avec un mélange de fierté et de recul :

« Je me sens respecté en tant que musicien et je sens que les gens apprécient mon jeu et ma contribution à la musique, mais il y a une chose à dire à propos des Red Hot Chili Peppers : nous mettions des chaussettes sur nos pénis, et nous ne pourrons jamais échapper à ce souvenir. »

Il poursuit :

« Je crois qu’au final, l’art que nous avons créé résistera à l’épreuve du temps. L’essence même, la dimension cérébrale, ainsi que les aspects émotionnel, spirituel et physique, survivront toujours. Mais oui, je me suis parfois senti incompris, pris pour un fou torse nu qui saute partout avec sa basse. »

« Tout ce que je peux faire, conclut-il, c’est être le meilleur artiste possible, la meilleure personne possible, et le plus gentil possible. »

Une image gravée dans l’histoire du rock

Aujourd’hui encore, les Red Hot Chili Peppers restent un groupe à part. Si leur musique est universellement reconnue, leurs performances scéniques délirantes — et notamment celle des chaussettes sur le sexe — sont entrées dans la légende du rock. Drôles, irrévérencieux, subversifs… Les Red Hot ont prouvé que l’on peut être exubérant, nus et géniaux à la fois.

Et franchement, qui d’autre aurait osé ?