Yungblud rêve d’un générique de James Bond avec Oasis... mais Liam le tacle !

Il vise 007. Rien que ça.

Dans une récente interview accordée à Kerrang!, Yungblud a lâché une bombe très britannique : il adorerait signer le prochain générique de James Bond. Mieux encore ? Le faire aux côtés des frères Gallagher. Oui, avec Oasis.

Pour le chanteur de Doncaster, participer à un thème de James Bond, c’est le Graal. Une sorte de consécration nationale, au même niveau que de headliner Glastonbury. Et dans sa vision très UK des choses, quoi de plus iconique qu’un générique 007 porté par une alliance générationnelle entre lui et les Gallagher ?

« Je serais partant pour une collaboration sur un morceau de Bond si Liam et Noel voulaient bien de moi », a-t-il lancé, enthousiaste.

Licence to dream

Il faut dire que le thème de James Bond reste un monument. Des orchestrations grandioses, une tension dramatique, une sensualité froide, une montée en puissance cinématographique. Ces dernières années, la franchise a été marquée par des signatures pop élégantes et intenses — de grandes voix capables d’habiller l’ombre et le mystère.

Imaginer Yungblud dans cet univers ? L’idée intrigue. Plus nerveux, plus brut, plus britpunk. Un Bond qui transpire la sueur d’un club londonien plutôt que le velours d’un casino monégasque.

Mais c’était sans compter sur l’humour légendaire de Liam Gallagher.

Liam sort le triangle

Fidèle à lui-même, Liam a réagi sur X avec un sens du troll parfaitement calibré. Selon lui, la chanson serait déjà prête… il ne manquerait plus que le solo de triangle de Yungblud.

Traduction : bienvenue dans le grand bain.

Un mélange de vanne, de sarcasme et de détachement rock’n’roll. Le genre de pique qui fait sourire tout en rappelant que chez les Gallagher, on ne distribue pas les validations à la légère.

Britpop vs nouvelle vague

Au fond, cette sortie révèle surtout un choc générationnel fascinant.

D’un côté, l’héritage britpop, arrogant et intouchable.

De l’autre, une nouvelle vague rock qui cherche à réinjecter du chaos et de la flamboyance dans la pop culture britannique.

Un thème de James Bond version Yungblud x Oasis ?

Ce serait électrique. Peut-être trop. Peut-être parfait.

Pour l’instant, rien d’officiel du côté de la production de 007. Mais une chose est sûre : même sans permis de tuer, le feuilleton rock est déjà lancé.

Et si le prochain Bond troquait le smoking pour une veste en cuir ?