Yungblud annonce "Idols II" : six nouveaux titres dès le 20 février 2026 !

Fraîchement sacré aux Grammy Awards, Yungblud prolonge l’ère "Idols" avec un second chapitre explosif. "Idols II" arrive le 20 février 2026.

Après avoir remporté le Grammy Award de la Best Rock Performance grâce à sa reprise bouleversante de "Changes" de Black Sabbath, Yungblud poursuit son ascension. Le chanteur britannique dévoilera "Idols II" dès demain, le 20 février 2026 sur toutes les plateformes. Ce nouveau volet comprend six titres inédits, dont "Suburban Requiem", annoncé comme le single phare de cette seconde partie. On y retrouvera également une version de "Zombie" enregistrée avec The Smashing Pumpkins. Une suite ambitieuse dont les fans attendent beaucoup.

Pour Dominic Harrison, "Idols II" représente une étape essentielle : la première partie racontait sa traversée d’une période sombre, la seconde s’annonce "plus cynique" et bien plus "réaliste". Sorti en juin 2025, "Idols" avait déjà marqué un tournant, décrochant la première place des charts britanniques et recevant les éloges de la presse rock. L’album confirmait une évolution sonore audacieuse, entre mélodies, intensité émotionnelle et théâtralité assumée.

Véritable figure du rock britannique moderne, Yungblud enchaîne les succès : quatre albums n°1 au Royaume-Uni et plus de 8 milliards de streams cumulés. Après ses collaborations prestigieuses, sa victoire aux Grammy Awards 2026 et ses trois nominations dans les catégories rock, il repartira en tournée dès avril avec une série de concerts déjà sold out au Royaume-Uni, culminant à l’O2 Arena de Londres. Avec "Idols II", l’artiste confirme qu’il ne se contente plus d’être une promesse : il s’impose comme l’une des voix majeures de sa génération.

Tracklist de "Idols II " :

1 - Hello Heaven, Hello

2 - Idols Pt. 1

3 - Lovesick Lullaby

4 - Zombie

5 - The Greatest Parade

6 - Change

7 - Monday Murder

8 - Ghosts

9 - Fire

10 - War

11 - Idols Pt. II

12 - Supermoon

13 - I Need You (To Make The World Seem Fine) - (Idols II)

14 - The Postman - (Idols II)

15 - Zombie ft. The Smashing Pumpkins - (Idols II)

16 - Time - (Idols II)

17 - War Part II - (Idols II)

18 - Blueberry Hill - (Idols II)

19 - Suburban Requiem - (Idols II)