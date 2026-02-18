Le jour où Pink Floyd est monté sur scène sans Syd Barrett pour la première fois

Ce soir-là, à Southampton, Pink Floyd franchit un point de non-retour. Sans annonce officielle, le groupe joue pour la première fois sans son leader fondateur, Syd Barrett.

À la fin de 1967, le comportement de Syd Barrett, principal compositeur du premier album "The Piper at the Gates of Dawn", devient de plus en plus imprévisible. Consommation excessive de LSD, blocages sur scène et difficultés de communication rendent les concerts ingérables. Pour stabiliser le groupe, les autres membres : Roger Waters, Nick Mason et Richard Wright font appel à David Gilmour en janvier 1968, officiellement pour épauler Barrett à la guitare lors des prestations live.

Le 26 janvier 1968, alors que le groupe se rend à un concert à Southampton, un membre du groupe demande : "On passe prendre Syd ?" La réponse tombe : "Non, on n’y va pas." Personne ne l’informe directement, ce moment marque la rupture officieuse avec Barrett. Quelques semaines plus tard, le 6 avril, son départ est officialisé. Waters se souvient : "Barrett est venu à notre dernière répétition avec une nouvelle chanson, 'Have You Got It Yet ?'. Elle semblait simple au départ, mais il changeait l’arrangement à mesure que nous jouions", une plaisanterie à l'image de l'homme qu'il était. Syd Barrett poursuivra brièvement une carrière solo avec "The Madcap Laughs" et Barrett avant de se retirer définitivement de la musique, laissant derrière lui une influence durable.

La première performance sans Barrett marque le début d’une réinvention artistique pour Pink Floyd. Gilmour apporte stabilité et technique, contrastant avec le style imprévisible de l'ancien leader. Ce tournant permet au groupe de s’orienter vers de nouvelles œuvres qui deviendront par la suite des légendaires comme "Meddle", "The Dark Side of the Moon" et "Wish You Were Here", ce dernier rendant hommage au génie de Barrett. Si son absence laisse une cicatrice émotionnelle, elle oblige également Pink Floyd à évoluer et à écrire l’un des chapitres les plus remarquables de l’histoire du rock.