Pink Floyd : comment David Gilmour a pris la relève de Syd Barrett et changé le destin du groupe

En 1968, alors que Syd Barrett, fondateur et génie créatif de Pink Floyd, sombre dans ses excès, un certain David Gilmour rejoint le groupe. Ce remplacement improvisé va transformer à jamais l’histoire de la musique.

La fin de l’ère Syd Barrett

Janvier 1968. Dans un van en partance pour Southampton, Roger Waters, Richard Wright et Nick Mason échangent un regard lourd de sens : « On prend Syd ? » La réponse, un silence gêné, marque la fin d’une époque. Syd Barrett, figure centrale et visionnaire du Pink Floyd originel, n’est plus en état de jouer. Épuisé par les drogues psychédéliques et la célébrité, il s’éloigne peu à peu de la réalité.

Depuis 1965, Barrett était le cœur et la plume du groupe. Son imaginaire poétique et ses sonorités psychédéliques avaient donné naissance à The Piper at the Gates of Dawn, premier album culte de Pink Floyd. Mais le génie s’effrite. Pour continuer à exister, le groupe fait appel à David Gilmour, ami d’enfance de Syd et guitariste talentueux venu de Cambridge. Au départ simple renfort sur scène, Gilmour va rapidement devenir indispensable, remplaçant Syd sans jamais effacer son empreinte.

Les premiers pas de Gilmour à la télévision française

Le baptême public de David Gilmour a lieu sur le plateau de l’émission française Bouton Rouge, le 24 février 1968. Ce programme avant-gardiste, dédié au rock, reçoit alors Pink Floyd pour une prestation historique : la première sans Syd Barrett.

Ce jour-là, le groupe interprète Set the Controls for the Heart of the Sun et Let There Be More Light avec Roger Waters au chant, puis Astronomy Domine porté par Richard Wright. Enfin, Gilmour reprend le flambeau en jouant Flaming, l’un des titres écrits par son ami disparu. Ces images rares montrent un groupe en pleine métamorphose, hésitant entre nostalgie et renouveau.

À partir de ce moment, Pink Floyd entre dans une nouvelle dimension. Le son aérien et émotionnel de Gilmour donnera naissance à des chefs-d’œuvre comme Wish You Were Here et Shine On You Crazy Diamond, hommages directs à Syd Barrett.