La fille de Dave Grohl, Violet vient de sortir son premier single "THUM"

Tel père telle fille, le talent est là !

Le rock a peut-être trouvé une nouvelle voix à suivre de très près. Violet Grohl, fille aînée de Dave Grohl (Foo Fighters), vient de dévoiler son tout premier single solo, intitulé « THUM ». Un baptême du feu plus que prometteur, disponible dès maintenant en téléchargement et en vinyle 7 pouces sur Bandcamp, qui révèle une artiste déjà étonnamment sûre de ses choix.

Dès les premières secondes, THUM impose une identité claire. Le morceau navigue dans un univers rock dense et hypnotique, quelque part entre Queens of the Stone Age et l’atmosphère sombre et tendue de Them Crooked Vultures. La chanson repose sur un riff de guitare brut et saturé, résolument dans l’ADN Josh Homme, sur lequel vient se poser une ligne vocale mélodique et lumineuse. Un contraste maîtrisé qui donne au titre une vraie profondeur émotionnelle, bien loin d’un simple exercice de style hérité de son nom de famille.

Le single s’accompagne d’une face B, « Applefish », issue du même projet que Violet développe depuis un an avec un groupe de musiciens qu’elle décrit elle-même comme « extraordinaires ». Sur Instagram, la jeune artiste a partagé son enthousiasme :

« Je suis tellement heureuse de pouvoir enfin partager avec vous une partie de ce sur quoi j’ai travaillé au cours de l’année écoulée. J’ai créé ces morceaux avec un groupe incroyable de musiciens, je suis heureuse qu’ils soient enfin à vous. »

Une déclaration simple, sincère, qui reflète l’approche artisanale et passionnée de ce premier jet.

Si « THUM » marque ses débuts en solo, Violet Grohl n’en est pas à son premier micro. Les fans des Foo Fighters l’avaient déjà entendue sur le titre « Show Me How », présent sur l’album But Here We Are sorti en 2023, où elle assurait le chant. En 2021, elle avait également chanté en duo avec son père sur une reprise de « Nausea » du groupe X, preuve d’un lien musical déjà solide.

Moment symbolique fort : en 2024, Violet est montée sur scène aux côtés des membres de Nirvana — Dave Grohl, Krist Novoselic et Pat Smear — lors du concert caritatif Fire Aid à Los Angeles. Elle y interprétait le chant principal du morceau mythique « All Apologies », assumant avec une étonnante maturité le poids de l’héritage grunge.

Selon plusieurs sources, Violet Grohl travaillerait actuellement sur son premier album, épaulée par le producteur Justin Raisen, connu pour ses collaborations avec Kim Gordon, les Yeah Yeah Yeahs et les Viagra Boys. Un entourage artistique qui confirme une chose : Violet ne compte pas avancer uniquement sur son nom, mais bien construire un projet personnel, crédible et profondément rock.

Avec « THUM », Violet Grohl signe un premier coup d’éclat qui intrigue, séduit et impose un constat évident : la relève est peut-être déjà là.