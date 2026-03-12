L'exposition consacrée à la vie d'Ozzy Osbourne pourrait faire le tour du monde !

L'œuvre « Ozzy Osbourne (1948-2025), héros de la classe ouvrière » a été installée au Birmingham Museum & Art Gallery et pourrait, à partir de septembre, être présentée dans plusieurs villes du monde.

La ville de Birmingham continue d’honorer l’un de ses enfants les plus célèbres : Ozzy Osbourne. Parmi les nombreuses initiatives organisées pour célébrer l’héritage du Prince des Ténèbres, une exposition exceptionnelle attire particulièrement l’attention. Et bonne nouvelle pour les fans : elle pourrait bientôt quitter l’Angleterre pour partir à la rencontre du public aux quatre coins du globe.

Une exposition unique dédiée à Ozzy Osbourne

Actuellement présentée au Birmingham Museum & Art Gallery, l’exposition gratuite intitulée « Ozzy Osbourne (1948-2025) Working Class Hero » retrace la trajectoire incroyable d’un gamin issu d’un milieu ouvrier devenu une légende du rock et du metal.

Imaginée comme une plongée dans la vie et la carrière du chanteur, cette exposition rassemble une impressionnante collection d’objets personnels, de souvenirs et de pièces musicales racontant l’histoire d’un garçon du quartier d’Aston devenu la voix mythique de Black Sabbath, puis une icône mondiale du heavy metal.

Selon Sharon Osbourne, cette exposition ne se limite pas à quelques artefacts prestigieux. Elle dévoile aussi des éléments très intimes de la vie du chanteur :

« On y trouve des lettres manuscrites, des cartes postales de ses premières tournées européennes avec Black Sabbath, des costumes de scène, des disques d’or et de platine, des récompenses reçues au cours de sa carrière, même le petit studio qu’il avait installé chez lui et bien d’autres objets personnels. »

Et Ozzy avait une habitude bien particulière : tout conserver.

« Il y a vraiment tout, car Ozzy était comme ça : il conservait tout. Ainsi, dans l’exposition itinérante Working Class Hero, vous trouverez aussi sa brosse à dents et ses chaussettes usagées. Je prévois également de recréer sa loge. »

Une tournée mondiale après Birmingham ?

Initialement prévue pour rester à Birmingham jusqu’en septembre 2026, l’exposition pourrait ensuite devenir itinérante. Sharon Osbourne a en effet annoncé son intention de faire voyager « Working Class Hero » à travers le monde afin de permettre aux fans internationaux de découvrir ce pan d’histoire du heavy metal.

Un projet qui confirmerait l’influence toujours immense d’Ozzy Osbourne sur la culture rock.

L’héritage du Prince des Ténèbres continue de vivre

Cette annonce intervient seulement quelques semaines après une autre révélation importante concernant l’héritage du chanteur. Sharon Osbourne semble désormais déterminée à faire perdurer l’histoire et l’esprit du Prince des Ténèbres.

« Son nom est plus vivant que jamais », a-t-elle déclaré.

Parmi les projets envisagés : le possible retour du festival Ozzfest en 2027. Créé en 1996, le Ozzfest est rapidement devenu l’un des événements metal les plus importants au monde, permettant à de nombreux groupes de se faire connaître tout en réunissant les géants du genre.

Le festival avait débuté avec deux concerts organisés à San Bernardino et Phoenix. Ozzy Osbourne y partageait alors l’affiche avec des groupes emblématiques comme Slayer, Biohazard, Danzig et Sepultura.

Si ce retour se confirme, il s’agirait d’un hommage monumental à Ozzy Osbourne, dont l’ombre continue de planer sur la scène metal mondiale.

Une chose est sûre : entre exposition itinérante, projets autour d’Ozzfest et mémoire entretenue par ses proches, l’héritage d’Ozzy Osbourne semble loin de s’éteindre. Au contraire, il continue de faire vibrer des générations entières de fans de rock et de heavy metal.