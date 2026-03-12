Joe Satriani explique pourquoi il a refusé de rejoindre Van Halen

Avant de rejoindre la tournée "The Best Of All Worlds", Joe Satriani a décliné une proposition inattendue de David Lee Roth et Alex Van Halen. Le guitariste explique pourquoi il ne se sentait pas à sa place.

L’idée semblait séduisante : former un groupe pour revisiter le catalogue légendaire de Van Halen. Alex Van Halen et David Lee Roth pensaient que Joe Satriani était l’homme idéal pour reprendre les parties du légendaire Eddie Van Halen. Mais le guitariste a rapidement mis les choses au clair :

"Dave et Alex m’ont appelé parce qu’ils voulaient monter un groupe et ils étaient convaincus que j’étais la bonne personne. Mais je leur répétais : 'Je ne suis pas le bon gars. Appelez Nuno Bettencourt, lui peut vraiment le faire.' "

Pour Satriani, il ne s’agissait pas seulement de jouer les notes, mais de respecter l’identité musicale unique d’Eddie : "J’ai toujours essayé de ne pas jouer comme Eddie. Je suis un immense fan, mais j’ai voulu respecter son identité."

Malgré quelques répétitions et la perspective d’un concert, le projet a peu à peu perdu son élan et a été abandonné. Satriani a ensuite accepté une proposition de Sammy Hagar pour une tournée rétrospective célébrant différentes étapes de sa carrière. La tournée "The Best Of All Worlds" en 2024 lui a permis de jouer ses propres compositions, quelques titres de Van Halen et des morceaux de Hagar, Michael Anthony et Jason Bonham, dans une approche plus personnelle et libre. Pour Joe Satriani, un tel hommage au groupe doit se faire en famille : "Wolfgang est la personne idéale pour s’en charger. Nous autres, on ne ferait qu’essayer de reproduire les albums."

Aujourd'hui, le guitariste continue de développer ses propres projets avec le SatchVai Band, et prépare une tournée américaine autour de "Surfing With The Hydra". Pendant ce temps, Alex Van Halen travaille sur un album d’archives basé sur les enregistrements laissés par Eddie Van Halen, préservant ainsi l’héritage du légendaire guitariste.