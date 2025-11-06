Mammoth : Wolfgang Van Halen réagit aux attaques de David Lee Roth et se concentre sur son groupe !

Wolfgang Van Halen brise le silence face aux critiques répétées de David Lee Roth, affirmant qu’il a toujours été traité comme un "punching-ball" et qu’il préfère désormais se consacrer à son propre groupe, Mammoth.

Dans le podcast "Rolling Stone Music Now", Wolfgang Van Halen est revenu sur les attaques de David Lee Roth, qui l’accuse d’incidents survenus lors de la tournée Van Halen de 2015. Roth avait publié une longue vidéo en janvier 2024 évoquant un prétendu manque d’attention sur scène et des problèmes avec certaines invitées en backstage. Wolfgang réagit avec détachement : "Je ne sais pas ce que j’ai fait, mais visiblement, ça suffit pour qu’il me déteste." Il insiste sur le fait qu’il n’est plus ce "maudit gamin" de l’époque, mais un homme de 34 ans marié et pleinement investi dans sa musique.

Wolfgang souligne que les frictions avec Roth remontent à l’époque de son père, Eddie Van Halen : “Il y a toujours eu des problèmes… je ne sais pas ce qu’il y a avec les groupes des années 80, mais il y a toujours une merde quelconque.” Selon lui, les attaques récentes semblent s’attaquer à ce qui reste de l’histoire de Van Halen après la disparition de son père.

Aujourd’hui, Wolfgang Van Halen se concentre pleinement sur Mammoth, dont le troisième album "The End" est sorti le 24 octobre 2025 via BMG. Le groupe, actuellement en tournée nord-américaine avec Myles Kennedy, marque une étape décisive dans sa carrière. Wolfgang a d'ailleurs exclu toute collaboration avec Sammy Hagar ou Michael Anthony, insistant : "Mammoth, c’est vraiment là où je suis heureux". Pour lui, honorer l’héritage familial passe désormais par sa propre musique, et non par la reproduction de la légende Van Halen : "Je ne veux pas jouer ces morceaux sans mon père". Avec la maturité qu’il a acquise, Wolfgang préfère désormais relativiser, tourner la page et se concentrer sur le présent.