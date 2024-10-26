Van Halen : Alex révèle les tensions entre David Lee Roth et Eddie

"L'une des choses les plus décevantes"

Dans une série de récentes déclarations, Alex Van Halen, batteur emblématique du groupe Van Halen, a levé le voile sur les tensions qui ont conduit au départ du chanteur David Lee Roth. Ces révélations apportent un nouvel éclairage sur l'une des séparations les plus marquantes de l'histoire du rock.

Selon Alex Van Halen, la popularité croissante de son frère Eddie, guitariste virtuose du groupe, aurait été une source majeure de friction avec David Lee Roth. Le batteur affirme que Roth, ne supportant pas d'être éclipsé par le talent d'Eddie, aurait même demandé à ce dernier de réduire le nombre de ses solos de guitare.

Les problèmes d'alcool semblent avoir joué un rôle non négligeable dans la détérioration des relations entre les membres du groupe. David Lee Roth a récemment évoqué les habitudes de consommation d'Alex Van Halen, affirmant que ce dernier buvait "entre deux et six packs de six bières Schlitz malt par jour".

La situation est devenue intenable lors de la sortie de l'album 1984, l'un des plus grands succès commerciaux de Van Halen. Les tensions entre David Lee Roth et les frères Van Halen ont atteint leur paroxysme, conduisant finalement au départ du chanteur en 1985.

Alex Van Halen décrit cet événement comme "l'une des choses les plus décevantes" qu'il ait vécues, marquant selon lui la fin du "vrai Van Halen". Malgré les conflits, Alex Van Halen reconnait l'importance de David Lee Roth dans le succès du groupe.