Oasis vend plus de billets que Beyoncé en 2025 : un retour scénique qui fait date

Selon les données annuelles de Pollstar, la tournée de Oasis a vendu plus de billets que celle de Beyoncé cette année, un fait rare qui marque l’impact de leur retour sur scène.

La légendaire formation britannique Oasis s’est offert une seconde vie en 2025 avec sa tournée Live ’25, qui a attiré l’attention mondiale bien au‑delà de la scène rock. D’après le bilan annuel de Pollstar, la tournée a vendu 2 228 471 billets au cours de ses 36 dates, dépassant ainsi les 1 596 165 billets vendus par Beyoncé lors de son Cowboy Carter Tour en 2025.

Si ce record de billetterie peut surprendre, il reflète l’engouement général autour de la reformation du groupe de Manchester, longtemps séparé et attendu sur scène depuis des années. Oasis a réussi à mobiliser un public massif, génération après génération, illustrant que l’appel de leurs hits des années 90 n’a rien perdu de son intensité malgré le passage du temps.

Sur le plan financier, la tournée de Beyoncé a néanmoins généré un peu plus de revenus que celle d’Oasis, avec environ 407,6 millions de dollars contre 405,4 millions de dollars, grâce à un prix moyen des billets plus élevé sur ses dates en stades. Toutefois, c’est bien la bande de Noel et Liam Gallagher qui a rassemblé le plus grand nombre de spectateurs cette année.

Ce succès souligne un phénomène intéressant : la puissance du live et de la nostalgie collective dans un paysage musical dominé par des tours de grande envergure. La tournée d’Oasis a su raviver l’excitation des fans et confirmer, surtout, que certains groupes peuvent toujours rivaliser avec les plus grands noms contemporains lorsqu’ils choisissent de revenir au cœur de l’action après une longue absence.