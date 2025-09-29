Oasis : La guitare endommagée lors de la séparation du groupe en 2009 mise aux enchères !

Une embrouille qui restera gravé dans l'histoire du rock !

Si en ce moment le retour d’Oasis fait beaucoup parler – et notamment en positif – c’est parce que les frères Gallagher remettent le feu sur scène après des mois de répétition et de préparation. Un véritable événement pour tous les fans du groupe britannique, qui n’espéraient plus les revoir ensemble.

Mais avant cette renaissance, il ne faut pas oublier la scène mythique de 2009, lors du festival Rock en Seine, où Noel Gallagher avait quitté le groupe après une grosse embrouille avec Liam, quelques minutes seulement avant de monter sur scène. Cet instant est devenu l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire du rock moderne.

Et aujourd’hui, cet épisode légendaire refait surface… sous la forme d’un objet collector. La guitare de Noel, une Gibson ES-355 rouge, explosée par Liam juste avant le concert, est actuellement mise aux enchères !

L’instrument, véritable relique du rock britannique, est estimé à environ 575 000 euros et sera proposé à la vente lors de la Propstore Music Memorabilia Auction, prévue les 24 et 25 octobre.

Déjà vendue une première fois en 2021 pour 325 000 livres, la guitare avait alors été cédée par Noel Gallagher, qui déclarait à l’époque qu’« elle [lui rappelait] trop Oasis », selon The Guardian.

Alors, qui sera prêt à empocher le gros lot et s’offrir un morceau d’histoire du rock ?