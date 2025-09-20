Oasis : Noël Gallagher voulait quitter la scène quelques minutes après la première date de retrouvailles !

Un retour qui aurait pu mal tourner !

Noel Gallagher a surpris les fans lors d’une récente interview avec une chaîne de télévision britannique. Le guitariste a révélé qu’il avait sérieusement envisagé de quitter la scène dès les premières minutes de la réunion d’Oasis, le 4 juillet dernier à Cardiff, tant l’émotion était forte.

« J'ai largement sous-estimé ce dans quoi je m'embarquais », a confié Noel. « Au bout de cinq minutes environ, je me suis dit : OK, je peux retourner aux vestiaires et recommencer ? »

Pourtant habitué aux plus grandes salles, le rockeur de Manchester n’a pas caché son trouble :

« J'ai joué dans des stades et tout ça, mais je peux vous dire que j'avais les jambes en compote vers la moitié de la deuxième chanson. J'aurais pu revenir en arrière et prendre une minute. Mais c'était le truc le plus incroyable. »

Cette soirée marquait le grand retour des deux frères sur scène après une séparation qui durait depuis 2009. Le public a même pu assister à un moment rare : Noel et Liam Gallagher se sont brièvement enlacés à la fin du concert. « On n'est pas vraiment ce genre de gars, tu vois ce que je veux dire ? », a reconnu Noel, visiblement bouleversé.

Toujours en train d’assimiler l’expérience, l’aîné des Gallagher a ajouté :

« C'est génial d'être de retour… et de pouvoir recommencer. Je suppose que quand tout sera terminé, on se posera et on y réfléchira. Mais c'est génial d'être de retour dans le groupe avec Liam. J'avais oublié à quel point c'était amusant. »