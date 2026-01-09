Yungblud annonce une suite imminente pour "Idols" !

Après le succès de son album "Idols", Yungblud s’apprête à dévoiler très bientôt la seconde partie de son ambitieux projet.

Alors que la première partie de son album "Idols" continue de marquer l’année rock, Yungblud regarde déjà vers la suite. Le chanteur britannique a confirmé que le second volet du projet est quasiment prêt à voir le jour. Contrairement au premier chapitre, porté par l’idée de renaissance et de reconquête de soi, cette nouvelle partie s’annonce "plus cynique" et bien plus "réaliste". Une évolution assumée, fidèle à l’artiste.

L’album "Idols - Part One" salué par la critique, a rencontré un franc succès et a valu à Yungblud deux prestigieuses nominations aux Grammy Awards. La tournée associée s’est, quant à elle, écoulée en un temps record. Un accueil, qui a dépassé les attentes de l’artiste : "Je ne savais pas si les gens allaient accrocher... mais on a vendu la tournée en une minute."

La seconde partie d’Idols s’ouvrira avec "I Need You To Make The World Seem Fine", un morceau que Yungblud décrit déjà comme "incroyable". Si la date de sortie exacte n’a pas encore été dévoilée, le message est clair : ce nouveau chapitre arrive très bientôt et promet de révéler une facette encore plus honnête, plus cynique et plus brute d’un artiste qui continue d’imposer sa marque sur le rock moderne.