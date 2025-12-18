Yungblud répond aux critiques de "The Darkness" : "Ils essaient de jouer les portiers à une fête à laquelle ils n’étaient pas invités"

Après son hommage à Ozzy Osbourne aux VMA 2025, Yungblud fait face aux critiques acerbes de The Darkness, mais le chanteur britannique garde la tête haute et reçoit le soutien de la famille Osbourne et de Robbie Williams.

La polémique a éclaté suite à la performance de Yungblud aux MTV Video Music Awards 2025, où il a rendu hommage à Ozzy Osbourne aux côtés de Steven Tyler, Joe Perry et Nuno Bettencourt. Si le public a salué cette prestation, Dan et Justin Hawkins de The Darkness l’ont vivement critiquée, qualifiant l’hommage de "cynique" et d’ "écœurant". Justin Hawkins a insisté sur le manque d’authenticité de Yungblud, dénonçant un rock "version télé, filtré Instagram" : "Si le futur du rock vient de la comédie musicale et de Disney, alors on a un vrai problème [...] Si le rock a besoin d’auto-tune pour tenir une chanson, on est mal barrés".

Face à ces attaques, Yungblud a riposté avec fermeté. Pour lui, les critiques tentent de s’immiscer dans un hommage auquel elles n’étaient pas conviées : "Ils essaient de jouer les portiers à une fête à laquelle ils n’étaient pas invités", a-t-il déclaré. L’artiste a aussi rappelé que les véritables légendes du rock ne dénigrent pas les jeunes générations en citant en exemple Ozzy Osbourne, James Hetfield ou Kerry King. Plein de maturité, le jeune artiste explique que la confrontation aux critiques est un passage obligé : "Si vous n'avez pas cette peur de devoir prouver quelque chose, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie [...] Si les gens sont indifférents à votre égard, c'est que vous n'êtes vraiment rien".

Dans cette controverse, Yungblud peut compter sur des soutiens de poids puisqu'il a reçu l’appui de Jack et Sharon Osbourne, saluant la sincérité de son hommage, ainsi que de Robbie Williams, qui lui a adressé une lettre de solidarité. Malgré une année contrastée marquée par des nominations aux Grammy Awards et l’interruption de sa tournée mondiale pour raisons de santé, Yungblud poursuit ses projets, dont l’EP collaboratif "One More Time" avec Aerosmith, et prépare déjà le retour de sa tournée mondiale IDOLS début 2026. Entre critiques et soutien, Yungblud continue de faire parler de lui.