Justin Hawkins en rajoute une couche sur Yungblud : "Il n’a écrit aucune bonne chanson”

Le frontman de The Darkness décide de répondre à ses haters !

Bien que Yungblud soit aujourd’hui l’un des artistes les plus écoutés dans le rock, sa fulgurante ascension ne fait pas l’unanimité. Sa récente célébrité attire autant d’admiration que de critiques au sein de la scène. Depuis la mort d’Ozzy Osbourne, son idole et figure légendaire du genre, le chanteur britannique doit composer avec une nouvelle vague de haters.

Dernier épisode en date : son hommage au Prince des Ténèbres lors des MTV Video Music Awards. Une performance qui a fait réagir les frères Hawkins, du groupe culte The Darkness. Et plus particulièrement Justin Hawkins, jamais avare en commentaires piquants.

Sur sa chaîne YouTube, le frontman a tenu à clarifier sa pensée :

"Je ne pense pas avoir critiqué l'esprit de Yungblud. Je l'admire autant que n'importe qui d'autre."

Il tempère ensuite :

"Quelqu'un comme Yungblud devrait être suffisamment résilient pour supporter quelques critiques, car il a un public énorme et ses derniers albums ont vraiment très bien marché."

Mais chassez le naturel, il revient au galop : Justin Hawkins n’a pas pu s’empêcher d’envoyer une nouvelle pique :

"Je pense simplement qu’il n’a encore écrit aucune bonne chanson, et c’est mon opinion."

Un avis tranché qui risque encore d’alimenter le débat sur la place de Yungblud dans le rock actuel. Star montante pour les uns, simple produit marketing pour les autres, le chanteur continue malgré tout d’imposer son univers explosif et de rassembler une communauté massive autour de lui.