Brian May révèle l’existence d’un titre de Noël inédit avec Freddie Mercury !

À l’approche des fêtes, Brian May a fait une révélation inattendue : une chanson inconnue de Queen, enregistrée avec Freddie Mercury, dort encore dans les archives du groupe.

C’est une annonce qui a immédiatement fait vibrer les fans de Queen. Brian May a confirmé l’existence d’un morceau totalement inédit, jamais diffusé au public, enregistré avec Freddie Mercury au début des années 1970. Intitulé "Not For Sale (Polar Bear)", ce titre remonte aux sessions de l’album "Queen II", sorti en 1974. Une période charnière pour le groupe, encore en pleine construction de son identité sonore, entre rock progressif et expérimentations audacieuses.

À l’origine, "Polar Bear" était un morceau du groupe Smile, première formation de Brian May et Roger Taylor avant la naissance de Queen. Si certaines chansons de Smile ont déjà connu une seconde vie avec Freddie Mercury, comme "Doin’ Alright", cette version chantée de "Not For Sale (Polar Bear)" n’avait encore jamais été entendue. Selon Brian May, il s’agit d’une prise non définitive, mais suffisamment aboutie pour être partagée, offrant un aperçu rare du travail de Freddie en studio à ses débuts avec Queen.

Le titre sera dévoilé lors du Christmas Special de Planet Rock, émission dans laquelle Brian May partage ses morceaux de Noël favoris et ses souvenirs de carrière. Visiblement impatient, le guitariste s’est dit curieux de découvrir la réaction du public face à cette pépite oubliée. Plus qu’un simple cadeau de Noël, cette révélation rappelle que l’héritage de Freddie Mercury continue de surprendre, plus de cinquante ans après les premières sessions du groupe. Une nouvelle page de l’histoire de Queen s’apprête à s’écrire, entre nostalgie et émotion.