Brian May et Roger Taylor envisagent un spectacle immersif façon ABBA Voyage, imaginant une expérience où Freddie Mercury et John Deacon réapparaîtraient sous forme d’avatars ultra-réalistes.

Dans une récente interview, Brian May a admis que l’idée d’un concert en hologrammes n’était plus de la science-fiction pour le groupe. Le guitariste voit dans cette technologie une occasion unique de recréer l’énergie du "Queen originel", sans se limiter à de simples images d’archives : "Ce ne serait pas juste montrer de vieilles images. Ce serait créer Queen comme si nous le créions aujourd'hui". Il ajoute que "Freddie est toujours vivant à travers la musique que nous écoutons tout le temps", et ce type d’expérience permettrait d’aller encore plus loin en recréant une présence encore plus réelle. Il envisage même des shows conçus pour des lieux immersifs comme la Sphere de Las Vegas, capables d’englober le public dans un univers visuel sur mesure.

De son côté, Roger Taylor se montre plus réservé. Après avoir assisté à "ABBA Voyage", il reconnaît avoir apprécié le spectacle sans être totalement convaincu par les avatars. Mais le batteur ne ferme pas la porte pour autant : "la technologie a beaucoup progressé depuis le début du spectacle ABBA" ajoute t-il. Plusieurs indices montrent d’ailleurs que Queen explore déjà cette voie : un dépôt lié aux expériences immersives autour du nom de Freddie Mercury a été enregistré en 2024.

L’enthousiasme de Brian May surprend, lui qui affirmait encore il y a peu vouloir privilégier le live traditionnel : "Nous aimons être vivants, c'est tout, c'est notre priorité. Tant que nous sommes là, je veux jouer en live". Mais désormais le guitariste perçoit les hologrammes comme un moyen de restituer l’essence de Queen, telle qu’elle existait à ses débuts et de "donner aux gens une expérience très proche de ce que c'était pour nous quand nous étions Freddie, John, Brian et Roger". En parallèle, le groupe poursuit son aventure avec Adam Lambert, et quelques sessions en studio ont eu lieu, même si aucun nouveau titre n’a encore abouti. Reste à voir si cette exploration technologique débouchera sur quelque chose.