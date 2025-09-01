Brian May et Andréa Bocelli réunis pour un incroyable hommage à Queen

Un ténor et un guitariste ensemble pour rendre hommage à Queen, ça ne pouvait que fonctionner !

A 78 ans, Brian May est encore en pleine forme et continue son activité de guitariste. Il monte sur scène dès qu'il en a l'occasion, et n'hésite pas à mélanger les genres et à explorer toujours plus loin pour continuer à faire vivre sa musique. En 2024, par exemple, il s'était rendu au Teatro del Silenzio dans al ville de Lajatico, en Italie. Un endroit où il a partagé la scène avec Andrea Bocelli, pour rendre un magnifique hommage à Queen, aujourd'hui disponible en vidéo.

C'est en juillet 2024 que le guitariste de Queen s'est rendu dans la jolie ville de Toscane, qui est la ville natale du ténor italien. Le Teatro del Silenzio a d'ailleurs été en partie financé par Andrea Bocelli. Sur place, les deux artistes sont donc montés sur scène, pour interpréter "Who Wants To Live Forever", un classique de Queen de 1986. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'alliance de la voix du ténor avec la guitare électrique de May fonctionne à merveille, un vrai moment d'émotion.

Il faut dire qu'entre les deux artistes règne un respect et une admiration mutuelle, comme on pouvait le lire dans les interviews passées d'Andrea Bocelli :

La première chose qui m’a frappé chez Brian May, c’est son aura sereine et classique, qui contrastait avec la légende du rock que son nom représente dans le monde entier. Cette rencontre a suscité une estime sincère et profonde pour cet homme d’une intelligence et d’une culture rares, que j’espère réciproque. L’un des meilleurs guitaristes de notre époque, un compositeur qui a écrit de nombreux tubes intemporels, un astrophysicien et un intellectuel à l’âme noble.

Après des éloges comme ça, on comprend pourquoi ça se passe si bien sur scène avec Brian May et Andrea Bocelli !