Brian May : le virtuose de Queen fête son anniversaire

Le 19 juillet marque l’anniversaire de Brian May, guitariste légendaire de Queen et icône du rock mondial. Retour sur la vie et la carrière de ce musicien au talent unique.

Brian Harold May naît le 19 juillet 1947 à Hampton, en Angleterre. Passionné de musique dès son plus jeune âge, il pratique du piano, du ukulélé avant même son septième anniversaire. Il a même construit avec son père sa célèbre guitare « Red Special », devenue sa signature. Doué pour les études, il suivra un cursus scientifique avant que la musique ne prenne définitivement le dessus.

Après plusieurs années au sein de formations fondatrices comme "1984", ou encore "Smile", il fonde en 1970 le groupe "Queen" avec Freddie Mercury et Roger Taylor, rapidement rejoints par John Deacon. Ensemble, ils marquent l’histoire du rock avec des titres devenus cultes comme "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "We Are the Champions" ou encore "Somebody to Love". May se distingue par son jeu de guitare mélodique et ses solos expressifs, contribuant à façonner l’identité sonore du groupe. Son style unique mélange rock, blues et touches orchestrales.

Au-delà de la musique, Brian May est aussi un homme aux multiples facettes. Passionné d’astronomie, il a soutenu une thèse en astrophysique et milite activement pour la protection des animaux. Même après la mort de Freddie Mercury en 1991, il a continué à faire vivre l’héritage de Queen aux côtés d’Adam Lambert et dans de nombreux projets caritatifs et artistiques. En ce 19 juillet, les fans du monde entier saluent un artiste et un humain complet, alliant science et musique avec la même passion.