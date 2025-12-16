Bruce Springsteen fait un concert surprise au Stone Pony à Asbury Park et provoque... l'alarme incendie !

« Je m’en fiche si l’alarme se déclenche », a plaisanté Springsteen depuis la scène, réaffirmant son désir de continuer à jouer.

Bruce Springsteen a une nouvelle fois prouvé qu’il restait le roi de l’imprévu. Dimanche soir, le Boss a créé la surprise en faisant une apparition totalement inattendue lors d’un concert de charité pour WhyHunger au mythique Stone Pony, salle historique d’Asbury Park, dans le New Jersey.

La soirée célébrait le 50e anniversaire de WhyHunger, avec Little Steven, guitariste du E Street Band, monté sur scène aux côtés de ses Disciples of Soul. L’ambiance était déjà électrique lorsque Bruce Springsteen a rejoint le groupe pour interpréter « I Don’t Want to Go Home », le classique de 1976 popularisé par Southside Johnny. Mais personne ne s’attendait à ce qui allait suivre.

En plein morceau, une alarme incendie retentit soudainement. Coupure de courant, lumières rallumées, concert interrompu net. Pendant quelques instants, la confusion règne… avant qu’il ne devienne évident qu’il n’y avait aucun incendie.

Loin de casser l’ambiance, cet imprévu a donné lieu à un moment suspendu. Durant l’attente, Anthony Almonte, percussionniste du E Street Band, s’est lancé dans un rythme improvisé, bientôt rejoint par un public inspiré qui s’est mis à chanter spontanément « Having a Party » de Sam Cooke. Un instant de communion rare, fidèle à l’esprit de Springsteen.

Une fois le courant rétabli, la fête a repris de plus belle. Bruce Springsteen et Little Steven ont alors fait exploser la salle avec « Tenth Avenue Freeze-Out », « Merry Christmas, Baby », puis une version de plus de dix minutes de « Santa Claus Is Coming to Town ». Amusé, le Boss a lancé au micro : « Je m’en fiche si l’alarme se déclenche », confirmant sa volonté de jouer coûte que coûte.

Ce concert de Noël revêtait aussi une forte dimension symbolique. Il s’est tenu à seulement quelques jours du 50e anniversaire de l’interprétation légendaire de « Santa Claus Is Coming to Town » à l’Université de Long Island, une performance devenue depuis un classique incontournable des fêtes.

Entre surprise, panne de courant et communion musicale, Bruce Springsteen a offert une soirée totalement imprévisible, rappelant une fois encore pourquoi son énergie et son talent continuent de faire vibrer plusieurs générations. Le Boss n’a décidément pas fini d’allumer… même les alarmes.