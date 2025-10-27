Bruce Springsteen veut déjà une suite à son biopic !

Malgré les critiques le boss veut perpétuer son héritage via le cinéma !

Presque une semaine que le biopic de Bruce Springsteen est sorti, et il continue de faire beaucoup parler ! Si les critiques restent partagées entre le bon et le moins bon, il y en a un qui peut se réjouir du résultat : le Boss en personne.

Lui qui s’est dit impressionné par l’interprétation de sa propre vie par Jeremy Allen White – malgré les nombreuses critiques du public – verrait d’un bon œil une suite qui plongerait encore plus dans l’intimité de Bruce Springsteen.

Le réalisateur Scott Cooper a d’ailleurs confirmé lors du AFI Fest, dans une interview accordée à Variety, que le chanteur était enthousiaste à l’idée de prolonger l’aventure :

“Je suppose que si on peut faire quatre films sur les Beatles, on peut faire quelques films sur Bruce Springsteen.”

Une phrase qui en dit long sur les ambitions du cinéaste, qui ajoute :

“Il y a tellement de chapitres dans la vie de Bruce qui se prêtent au traitement cinématographique.”

Cooper a également révélé avoir déjà évoqué cette possibilité avec le Boss lui-même :

“Je pense qu’il aime vraiment ce film. Il a adoré l’expérience.”

Alors, après un premier biopic qui divise mais ne laisse personne indifférent, verra-t-on bientôt Bruce Springsteen revenir sur grand écran pour une suite encore plus intime et rock’n’roll ?