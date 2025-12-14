Cliff Williams fête ses 76 ans ! Retour sur le pilier silencieux d’AC/DC

En ce jour symbolique, le bassiste légendaire fête ses 76 ans, l’occasion idéale de rendre hommage à l’un des piliers silencieux du rock.

Quand on évoque AC/DC, les images viennent vite : la gibson SG d’Angus Young, la rythmique tranchante de Malcolm Young, la voix habitée de Bon Scott ou de Brian Johnson. Et pourtant, derrière ce mur de décibels, il y a un homme qui n’a jamais cherché la lumière, mais sans lequel la machine n’aurait jamais tourné aussi parfaitement : Cliff Williams.

En ce jour symbolique, le bassiste légendaire fête ses 76 ans, l’occasion idéale de rendre hommage à l’un des piliers silencieux du rock.

L’homme qui a solidifié AC/DC

Arrivé en 1977, au moment où AC/DC cherche encore sa stabilité définitive, Cliff Williams s’impose immédiatement comme la pièce manquante. Dès Powerage, le groupe trouve enfin son équilibre rythmique. La formule est simple, mais redoutable :

une section rythmique monolithique, un groove immuable, une efficacité presque militaire.

Avec lui, AC/DC devient une machine de guerre sonore, prête à conquérir le monde. Sans Cliff Williams, il n’y aurait sans doute pas eu Highway to Hell, et encore moins le monument planétaire qu’est Back in Black.

Un style minimaliste… mais fondamental

Dans un univers rock souvent marqué par la démonstration, Cliff Williams a choisi la voie opposée :

lignes de basse simples ,

jeu au médiator ,

riffs en parfaite symbiose avec la batterie de Phil Rudd.

Mais cette sobriété n’a rien d’un manque d’ambition. Au contraire. Elle incarne l’ADN même d’AC/DC :

ne jamais en faire trop, toujours servir le riff, toujours servir le morceau.

Sa basse ne cherche jamais à briller seule, mais elle verrouille le groove, donnant à chaque chanson cette sensation de puissance implacable qui fait la marque du groupe.

Le vrai “anti-rockstar”

Dans l’histoire du rock, peu de musiciens ont assumé à ce point le rôle de l’ombre essentielle.

Pas de scandales, pas d’excès médiatiques, peu d’interviews. Cliff Williams est resté fidèle à lui-même pendant près de quatre décennies, traversant succès mondiaux, drames internes et tournées interminables sans jamais dévier de sa ligne.

En 2016, lorsqu’il annonce son départ après le Rock or Bust Tour, c’est avec la même dignité : pas de grand discours, juste la satisfaction du devoir accompli.

Sa place dans l’histoire du rock

Cliff Williams n’a pas révolutionné la basse rock.

Il a fait mieux : il en a montré la fonction la plus pure.

Dans l’histoire du genre, il représente cette vérité parfois oubliée :

Le rock repose autant sur ceux qui frappent fort que sur ceux qui tiennent la structure.

À l’image de Malcolm Young, il prouve que la répétition, la discipline et la constance peuvent être bien plus puissantes que n’importe quel solo.

Un héritage indélébile

Aujourd’hui, à 76 ans, Cliff Williams reste une figure respectée, presque mythique.

Un musicien qui a aidé à bâtir l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps sans jamais chercher à en être le héros.

Cliff Williams, c’est la basse qui ne lâche jamais.

Le battement de cœur discret mais vital d’AC/DC.

Et la preuve qu’on peut entrer dans la légende en faisant exactement ce qu’il faut — pas plus, pas moins.