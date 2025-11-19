AC/DC : 374 cornemuses ont joué "It's a Long Way to the Top" à Melbourne !

Le groupe a battu le record du monde sur un concert !

Melbourne a tremblé mercredi dernier : 374 joueurs de cornemuse se sont rassemblés à Federation Square pour exploser un nouveau record du monde en interprétant "It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)" d’AC/DC. Un hommage XXL au groupe australien, rendu à deux pas du lieu où avait été tourné le mythique clip de 1976, avec le groupe jouant sur un camion en pleine circulation.

Des milliers de spectateurs ont assisté à ce moment complètement irréel, marqué par la présence de deux musiciens historiques : Les Kenfield et Kevin Conlon, membres des Rats of Tobruk Memorial Pipes and Drums, qui avaient déjà joué avec AC/DC… sur ce fameux camion, presque 50 ans plus tôt.

« Cet événement est l'une des plus belles choses que j’aie jamais faites, probablement la plus belle de ma vie », confie Kenfield, visiblement ému. Il rappelle aussi un enjeu majeur : « La cornemuse est un art en voie de disparition ; les jeunes ne veulent plus en jouer, soit parce que c’est trop difficile, soit pour une autre raison. Nous vieillissons, et dans mon groupe, si tous les musiciens de plus de 70 ans arrêtaient, il n’y aurait plus de groupe. »

Avant ce coup d’éclat australien, le record appartenait à Sofia, en Bulgarie, où 333 cornemuses avaient retenti en 2012.

La réussite de ce rassemblement, on la doit aussi à Campbell Wilson, cornemuseur principal du Highland Pipe Band de Melbourne, qui a coordonné les groupes et leurs répétitions sur plusieurs semaines. « Le plus grand défi est de faire en sorte que tout le monde joue juste, car la cornemuse est en réalité quatre instruments en un », explique-t-il à ABC News Australia.

Une performance aussi massive qu’historique, mêlant rock, tradition et un parfum de légende. Et à Melbourne, ce jour-là, l’esprit d’AC/DC soufflait plus fort que jamais.