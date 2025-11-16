AC/DC fait trembler Melbourne : un concert qui déclenche des secousses sismiques

Le retour d’AC/DC en Australie a provoqué un événement exceptionnel, le concert de Melbourne déclenchant des vibrations sismiques inédites.

Le concert d’AC/DC à Melbourne secoue le sol

Le 12 novembre, AC/DC est revenu en Australie après dix ans d’absence avec un concert au Cricket Ground Stadium de Melbourne. L’enthousiasme du public a été tel que ses mouvements ont généré des vibrations sismiques enregistrées par le Centre de recherche sismologique de Richmond, à environ trois kilomètres et demi du stade. Selon Adam Pascale, directeur de l’institut, ces secousses sismiques provenaient des sauts et des mouvements des spectateurs et non du volume de la musique. Les ondes ont été captées directement dans le sol, démontrant l’impact physique du public sur l’environnement immédiat.

L’intensité du concert d’AC/DC a été perceptible à plusieurs kilomètres. Des habitants situés à dix kilomètres ont déclaré avoir entendu la musique. Les prochaines dates auront lieu à Sydney, Adélaïde, Perth et Brisbane, permettant aux fans de vivre à nouveau cette expérience. Cet événement montre combien un concert de rock peut devenir un moment spectaculaire, capable d’influencer le monde autour de lui.

Les racines australiennes d’Angus Young

AC/DC est étroitement lié à l’histoire de la famille Young, originaire de Glasgow en Écosse. En 1963, le gouvernement britannique a offert une aide aux familles démunies pour s’installer en Australie, et la famille Young a choisi Sydney. Installés dans le quartier de Burwood, les enfants ont grandi près d’un magasin de musique où Angus et Malcolm Young ont découvert leur passion pour la guitare. Angus se souvient des conseils de Malcolm de tester toutes les guitares, surtout la Gibson SG, devenue emblématique du groupe.

Ces racines australiennes ont été déterminantes pour la formation d’AC/DC. L’environnement musical a permis aux frères Young de développer leur talent et de créer l’un des groupes de rock les plus célèbres au monde. Les concerts actuels, toujours suivis par des milliers de fans, montrent que cette énergie née il y a plusieurs décennies reste intacte.

Ophélie Ruffini