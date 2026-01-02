Daron Malakian (System Of A Down) raconte comment KISS a façonné son imaginaire d’enfant

Dans une récente interview, le guitariste et chanteur de System Of A Down revient sur l’influence surprenante de KISS sur son rapport à la musique dès sa plus jeune enfance.

Invité du podcast Tetragrammaton animé par Rick Rubin, Daron Malakian a partagé une anecdote marquante de son enfance : sa première rencontre avec l’univers visuel de KISS, bien avant même d’entendre leur musique, l’a profondément marqué. À seulement trois ou quatre ans, il se souvient avoir été à la fois effrayé et fasciné par l’image de Gene Simmons en "Demon", avec son maquillage, le feu et le sang, une esthétique qui a laissé une empreinte durable sur son imaginaire.

Malakian raconte que, à cet âge, il n’avait pas encore entendu une seule chanson de KISS, mais que leur présence visuelle suffisait à captiver son attention. Grandissant sans réseaux sociaux à cette époque, il imaginait ces personnages comme des sortes de héros de dessins animés vivants, une perception enfantine qui illustre bien comment l’imagerie rock peut façonner les premières impressions et inspirer une vocation musicale.

Il se remémore également ses débuts dans l’écoute de disques, contournant parfois les réticences de sa mère face à certaines pochettes jugées trop "inquiétantes" en demandant à un cousin de lui copier des cassettes sans les illustrations. Cette débrouillardise montre à quel point la musique l’a attiré très tôt, bien au-delà des frontières stylistiques et des codes de genre.

Aujourd’hui, Daron Malakian est reconnu non seulement comme le pilier de System Of A Down, groupe culte du métal alternatif, mais aussi comme une personnalité inventive qui a su transformer ces premières impressions visuelles et sonores en un style singulier. Son parcours, riche et souvent inattendu, illustre combien un simple choc esthétique vécu dans l’enfance peut nourrir une passion et façonner une carrière musicale au long cours.