System of a Down : "Toxicity" vient de battre un nouveau record !

Seulement le morceau "Chop Suey" avait réussi cet exploit

Le groupe rentre encore un peu plus dans la légende ! Alors que System Of a Down s’apprête à faire son grand retour en 2025 avec une nouvelle tournée et une possible reformation, ses classiques continuent de battre des records et de marquer l’histoire du rock.

Un succès intemporel

Sorti en 2001, l’album Toxicity s'est imposé comme une référence absolue du metal alternatif et du nu metal. Porté par des titres devenus cultes comme Chop Suey!, Aerials et bien sûr Toxicity, il a marqué toute une génération de fans et continue d’être redécouvert par les nouvelles. Plus de deux décennies plus tard, le morceau éponyme vient d’atteindre un nouveau cap historique : il dépasse le milliard de vues sur YouTube.

Jusqu'à aujourd’hui, seul Chop Suey! avait franchi ce seuil dans la discographie du groupe. Désormais, Toxicity rejoint ce club très fermé, confirmant que System Of a Down reste un pilier du metal et un groupe incontournable pour les amateurs de musique alternative.

Ce record arrive à un moment clé pour le groupe, qui s’apprête à revenir sur le devant de la scène. Après des années d'attente et de spéculations sur une éventuelle séparation définitive, System Of a Down semble plus vivant que jamais. Leur nouvelle tournée suscite déjà une énorme attente, et certains fans espèrent même un nouvel album après plus de 20 ans sans véritable projet studio.

Si rien n’est encore confirmé sur ce point, une chose est certaine : l’empreinte laissée par SOAD est indélébile. Avec ce nouveau record, le groupe prouve une fois de plus qu’il reste une force incontournable du rock et du metal, capable de traverser les époques sans perdre de son impact.

Et si 2025 marquait enfin le grand retour de System Of a Down au sommet ?