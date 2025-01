System Of A Down : Une tournée qui annonce un nouvel album ?

Shavo Odadjian annonce du nouveau pour 2025 !

Il est possible que System Of A Down fasse vibrer nos oreilles en 2025 ! Alors que l’avenir du groupe semblait incertain, avec des membres se consacrant à leurs projets personnels, Serj Tankian et ses acolytes viennent de surprendre leurs fans. Le groupe emblématique a annoncé une tournée en Amérique du Nord et du Sud, ravivant l'espoir d'un retour en force.

Lors d’une récente interview dans Trunk Nation With Eddie Trunk sur SiriusXM, Shavo Odadjian, le bassiste du groupe, a laissé entrevoir l’objectif de cette tournée. Il explique :

"Nous avons décidé de jouer quelques concerts pour tâter le terrain. Il n’y a pas de stratégie particulière, ni de plan pour une tournée mondiale pour l’instant. Nous avons dit : ‘Voyons comment nous nous sentons après ces shows. Si on veut en faire plus, on en fera plus. Si ce n’est pas le cas, on s’arrête là’."

Un succès immédiat pour les concerts

La réponse des fans ne s’est pas fait attendre. Selon Odadjian, l’engouement a été fulgurant :

"Nous avons vendu toutes les places en quelques heures, ce qui nous a choqués. Nous avons ajouté des dates supplémentaires dans chaque ville, et elles se sont vendues tout aussi vite. Cela montre à quel point nos fans sont toujours là, prêts à nous soutenir."

Pour le moment, aucun nouvel album n’a été officiellement annoncé, mais cette tournée pourrait bien marquer un tournant. Avec des fans aussi mobilisés et un groupe prêt à se réunir sur scène, l’horizon s’éclaircit pour System Of A Down. Reste à voir si ces concerts inspireront la création de nouvelles compositions.