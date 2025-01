System Of A Down : Quand Serj Tankian a failli se battre en plein concert !

Une perte de sang-froid qui aurait pu coûter cher au groupe !

System Of A Down dans la légende !

Si System Of A Down est considéré comme l'un des groupes les plus influents du métal, ce n'est pas pour rien. Dans les années 2000, le groupe enchaîne les succès, notamment avec le fulgurant album "Toxicity", qui figure parmi les tops albums du 21e siècle selon le média Rolling Stone.

Et même si, ces derniers temps, l'ambiance dans le groupe n'est pas au beau fixe et que chacun a emprunté des routes différentes, même si le groupe enchaîne actuellement les tournées. Cependant, la carrière du groupe aurait pu mal tourner si les choses s'étaient passé différemment lors d'un moment précis.

Un couac qui aurait pu tout changer

Dans les mémoires du leader et chanteur du groupe, Serj Tankian, ce dernier a rappelé un moment assez compliqué lors des débuts. En effet, alors que System Of A Down faisait la première partie du groupe Slayer, les fans n'étaient pas très heureux de voir performer le groupe californien avant celui qui était programmé :

“Les fans de Slayer adorent Slayer et détestent à peu près tout le reste. Nous étions perçus comme la seule chose qui les séparait de leur groupe préféré. Ils n’étaient pas exactement ravis de nous voir, et nous faisions souvent face à un mur de bras croisés et de doigts d’honneur.”

En Pologne, par exemple, System Of A Down a été victime de jets de pièces de monnaie et de saluts nazis en plein concert. Pour Tankian c'était le geste de trop :

“J’ai perdu mon sang-froid lorsqu’un bagel m’a frappé au visage. J’ai demandé à notre technicien lumière d’éclairer le public pour trouver le coupable, et j’ai menacé de régler les choses à coups de poing. Le silence qui a suivi était glaçant.”

Ce moment de tension aurait pu avoir de graves conséquences pour la carrière du groupe. Mais loin de les faire abandonner, ces expériences ont forgé l'énergie brute et l'intensité qui caractérisent leurs performances, consolidant leur statut de légende du métal.