System of a Down met le feu en concert avec des morceaux très rares

Des morceaux qu'on n'avait pas entendu en live depuis une éternité, System of a Down a gâté ses fans !

On le sait, System Of A Down prend vraiment toute sa dimension en live. Ça vaut d'ailleurs pour toutes les musiques rock et metal de manière générale : on ne vit jamais aussi bien la musique que pendant les concerts, dans lesquels les performances prennent une dimension physique et vocale encore plus importante. SOAD ne dira pas le contraire, puisque le groupe vient de lancer sa tournée sud-américaine avec deux concerts épiques, pendant lesquels ils ont joué des morceaux très rares.

System Of A Down a décidé de faire plaisir à ses fans colombiens et péruviens, puisqu'ils ont débuté leur "Wake Up! Tour" par deux dates à Bogotá et Lima, les 24 et 27 avril 2025. Des concerts aux allures de marathon, puisque le groupe aura interprété pas moins de 34 morceaux lors de leur premier show en Colombie, parmi lesquels on retrouvait beaucoup de titres issus de leur album "Toxicity" sorti en 2001. Mais les fans auront aussi eu droit à des morceaux très rares.

Comme "Arto", par exemple, alors que le morceau n'avait pas été joué en live depuis 2015. Ou encore le morceau "Streamline", issu de l'album suivant, "Steal This Album!", que System Of A Down n'avait pas joué en concert depuis 2005. Ça, c'est pour le concert à Bogota, mais les fans péruviens ont eu droit à d'autres surprises 3 jours plus tard, avec des morceaux comme "36", jamais joué depuis 2002, ou encore "Pictures", absent des setlists depuis 2017.

Comme souvent, les meilleurs moments du concert ont terminé sur Youtube, on vous en a mis quelques uns pour vous faire une idée.