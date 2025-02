System of a Down : Daron Malakian pas très chaud pour un nouvel album

Le guitariste et chanteur de System Of A Down n'a pas trop envie de faire un nouvel album avec le groupe.

Ce n'est plus un secret pour ceux qui suivent de près l'actualité du groupe, mais l'ambiance n'est pas au beau fixe au sein de System of a Down. Le groupe culte du nu metal des années 90/2000 continue à se produire régulièrement sur scène, et les membres s'apprécient toujours énormément, mais musicalement, ils n'ont plus tellement d'idées, ou du moins, plus les mêmes. Comme Shavo Obadjian l'a expliqué, ils ne sont plus vraiment sur la même longueur d'onde en studio, et les récentes déclarations de Daron Malakian viennent appuyer ces propos.

Celui qui est un des membres fondateurs de System of A Down a donné une interview au célèbre Rick Rubin, dans laquelle il affirme que sa motivation pour produire un nouvel album du groupe a quasiment disparu :

Il y a eu un moment où c’était quelque chose que je voulais. Mais je ne suis plus sûr de vouloir ça maintenant. Je suis certain que certaines personnes n’aimeront pas entendre ça, mais je n’ai pas le même état d’esprit qu’il y a dix ans.

Des propos qui viennent un peu confirmer les précédentes déclarations d'autres membres de System Of A Down, comme Shavo Obadjian, qui parlait d'un véritable décalage musical entre les individus qui composent l'équipe. Daron Malakian est également revenu sur les rumeurs de tensions entre les membres qui ont circulé ces dernières années, notamment avec Serj Tankian :

Serj n’avait plus la même énergie qu’auparavant. Je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait être mal interprété, mais c’était une période compliquée pour moi.

Quant à l'idée de sortir un nouvel album pour continuer la belle histoire de System Of A Down, le guitariste affirme que, au contraire, il s'agirait probablement d'une rupture, de quelque chose de très différent de ce qu'ils ont fait par le passé :

Si on sortait un album maintenant, ce serait tellement éloigné de Mezmerize et Hypnotize que cela ne continuerait pas l’histoire, selon moi.

Bref, pour ceux qui s'attendaient à retrouver le System Of A Down des débuts en 2025, voilà une bien mauvaise nouvelle...