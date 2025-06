Rolling Stones : le nouvel album inédit du groupe serait bientôt prêt

Les Stones sont actuellement en studio pour peaufiner leur nouveau projet rempli de morceaux inédits.

Les légendes du rock ne meurent jamais vraiment, et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne les Rolling Stones. D'ailleurs, le groupe avait encore affolé les médias avec des rumeurs insistantes, qui ont circulé il y a plusieurs semaines à propos d'un hypothétique nouvel album des Stones qui serait actuellement en préparation. Des rumeurs qui sont devenues des informations : le "band" mythique des années 60 / 70 est effectivement bien de retour en studio, et leur nouvel album serait presque terminé.

60 ans de carrière n'auront pas eu raison de la passion des Rolling Stones, qui, d'après le journal britannique The Sun, sont actuellement en train de travailler dans les célèbres studios Metropolis dans l'ouest londonien depuis presque deux mois. Et ça avance bien, puisque 13 morceaux inédits seraient déjà enregistrés et prêts. Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood auraient également choisi qui allait être le producteur de ce futur album : il s'agira d'Andrew Watt, qui se cachait déjà derrière le succès de "Hackney Diamonds" sorti il y a deux ans.

Et ce n'est pas la seule actualité du groupe, puisque Ronnie Wood va bientôt fêter les 50 ans de son intégration au sein des Rolling Stones, lui qui était entré officiellement dans le groupe en 1975. Forcément, 50 ans, ça se fête, et l'équipage va donc sortir une version remasterisée de l'album "Black and Blue", le premier auquel Ronnie Wood avait participé, avec deux titres inédits.

Bref, pas mal d'actualités à venir du côté des Rolling Stones, qui, n'en déplaise à John Lydon des Sex Pistols, ne sont pas prêts de prendre leur retraite. On vous tiendra au courant dès qu'on en saura plus sur ces nouveaux projets, notamment concernant le nom et la date de sortie du futur album inédit à venir