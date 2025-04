Rolling Stones : des rumeurs sérieuses de retour du groupe avec un nouvel album

Les Stones seraient actuellement en studio en train de préparer leur retour.

Si on devait faire une hiérarchie parmi les groupes de rock légendaires, les Rolling Stones seraient probablement pas très loin du sommet de la chaîne alimentaire. Les rockeurs britanniques ont profondément transformé cette musique, en participant à mettre le rock de Grande Bretagne tout en haut des charts, et à faire vivre l'esprit rock pendant plus de 60 ans de carrière. On aurait pu croire qu'après tout ça, ils allaient profiter d'un repos bien mérité, pendant une éventuelle retraite. Mais au contraire, les Stones semblent déterminer à revenir avec un nouvel album !

Ils avaient déjà surpris tout le monde avec la sortie de "Hackney Diamonds" en 2023, après 17 ans sans sortir d'album inédit, car on les pensait vraiment sur le déclin. Mais visiblement, cet album leur a redonné le goût d'en faire d'autres. C'est la compagne de Mick Jagger, Melanie Hamrick, qui a fait quelques indiscrétions à ce sujet lors d'une interview accordée au Parisien, dans laquelle elle annonce :

Ils préparent quelque chose, j'ai entendu des rumeurs, mais je ne sais pas quoi. Ils travaillent toujours sur un projet. Ils n'arrêteront jamais. Ils ont une telle énergie, ils continuent d'évoluer, sont toujours inspirés. Ils peuvent continuer éternellement !

La danseuse et écrivaine ne donne pas beaucoup de précisions, mais tout semble converger vers un retour prochain des Rolling Stones avec de la nouveauté. Selon plusieurs sources, ils seraient même actuellement en studio pour enregistrer ces nouveaux morceaux, dans le but de les présenter en live, lors de leur tournée européenne qui devrait avoir lieu en 2026.

D'excellentes nouvelles pour les fans des Stones !