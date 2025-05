Les Rolling Stones allumés par John Lydon (Sex Pistols) : "ils devraient prendre leur retraite"

Les Rolling Stones sont toujours bien en forme, malgré l'âge avancé des membres du groupes. Ils ont d'ailleurs sorti un album qui a plutôt bien fonctionné en 2023, "Hackney Diamonds", et des rumeurs parlent même d'un nouveau retour du groupe avec un nouvel album. Si certains louent la longévité des Stones, légendes vivantes du rock, il y en a d'autres que ça commence à saouler, de voir le groupe occuper toujours autant de place dans l'actualité en "mangeant" un peu l'espace qui devrait être laissé aux jeunes. John Lydon, leader des Sex Pistols, fait clairement partie de la deuxième catégorie.

Le chanteur punk était de passage dans l'émission "Good Morning Britain", pendant laquelle il a abordé plusieurs sujets assez personnels. Mais rapidement, la discussion a dévié sur la question d'une éventuelle retraite pour l'artiste. Impensable, mais d'après lui, il y a certains groupes qui devraient y penser, notamment les Rolling Stones :

Pan ! Dans les dents : les Stones feraient mieux de raccrocher les gants, car ils n'auraient littéralement plus d'idées. Un constat qui peut se défendre, mais qui va probablement provoquer la colère chez les fans des Rolling Stones, encore nombreux. Mais John Lydon n'en a pas grand chose à faire, lui qui a l'habitude de faire dans la provocation et les déclarations tapageuses. Probablement l'esprit punk qui l'habite encore !

He brought 'Anarchy to the UK' nearly 50 years ago, but after sadly losing his wife Nora in April 2023, and his best friend and manager just 8 months later, former Sex Pistol John Lydon thought he'd never tour again.



But two years on, the pioneering godfather of punk is back… pic.twitter.com/Nr7oN6WBSZ