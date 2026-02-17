Ozzy Osbourne : La vidéo officielle de son hommage sur scène aux Grammy Awards 2026 est sortie !

Le spectacle mettait en vedette Slash et Duff McKagan des Guns N' Roses, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, Post Malone et le producteur Andrew Watt.

L’émotion était à son comble lors des Grammy Awards 2026. Quelques mois après la disparition du Prince des Ténèbres, la Recording Academy a offert à Ozzy Osbourne un hommage à la hauteur de sa légende. Désormais, la vidéo officielle de cette séquence bouleversante est disponible en ligne.

Une performance monumentale sur « War Pigs »

C’est pendant le segment « In Memoriam » que la scène s’est embrasée au son d’un classique intemporel : « War Pigs » de Black Sabbath. Un choix évident pour saluer l’héritage du frontman qui a façonné à jamais l’histoire du heavy metal.

Pour interpréter ce monument, un casting cinq étoiles s’est réuni : Post Malone au chant, épaulé par Slash et Duff McKagan de Guns N' Roses, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, ainsi que le producteur Andrew Watt, artisan des deux derniers albums d’Ozzy.

Résultat : une prestation puissante, habitée, traversée d’une intensité presque spirituelle. La voix de Post Malone, étonnamment rugueuse et respectueuse, a su capter l’essence sombre et contestataire du morceau, tandis que les guitares faisaient résonner toute la dimension apocalyptique de ce classique sorti en 1970.

La famille Osbourne submergée par l’émotion

Au premier rang, la famille Osbourne vivait ce moment avec une émotion palpable. Sharon, Kelly et Jack semblaient profondément touchés, les yeux brillants face à cet hommage massif rendu à celui qui a redéfini les codes du rock et du metal.

Dans la salle, le public s’est levé comme un seul homme, célébrant non seulement une carrière hors normes, mais aussi une personnalité unique, excessive, attachante et révolutionnaire.

Un héritage immortel

Décédé le 22 juillet 2025 à l’âge de 76 ans des suites d’une crise cardiaque aggravée par des pathologies antérieures, Ozzy Osbourne laisse derrière lui une empreinte indélébile. De Black Sabbath à sa carrière solo jalonnée d’albums cultes, il aura incarné la face la plus sombre et la plus libre du rock.

La cérémonie, diffusée en direct sur CBS, est désormais disponible en ligne dans son intégralité, permettant aux fans du monde entier de revivre ce moment historique.

Plus qu’un simple hommage, cette performance aux Grammy Awards 2026 s’impose déjà comme l’un des instants rock les plus marquants de la décennie : un adieu en décibels, à la hauteur d’une légende.