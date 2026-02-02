Hommage d'Ozzy Osbourne aux Grammy Awards avec Slash, Duff McKagan, Chad Smith et Post Malone !

Le supergroupe a livré une version explosive de "War Pigs" de Black Sabbath.

La 68e cérémonie des Grammy Awards a rendu hommage au légendaire Ozzy Osbourne avec une performance qui restera gravée dans l'histoire de la Recording Academy. Durant la cérémonie, le charismatique leader de Black Sabbath a reçu un hommage poignant et puissant, interprété par un véritable supergroupe.

Ce moment est survenu lors de l’hommage aux disparus, introduit par la chanteuse country Reba McEntire, qui a interprété « Trailblazer » tandis que des images de musiciens disparus défilaient sur les écrans. Après sa prestation, l’atmosphère s’est soudainement transformée lorsque l’image imposante d’Ozzy Osbourne a été projetée sur l’écran géant, ouvrant la voie à un hommage explosif.

Slash et Duff McKagan des Guns N' Roses, le guitariste et producteur Andrew Watt, le batteur des Red Hot Chili Peppers Chad Smith et le chanteur Post Malone ont uni leurs forces sur scène pour livrer une interprétation explosive de « War Pigs » de Black Sabbath, avec pyrotechnie et destruction d’instruments dans le plus pur style rock.

Dans le public, la famille Osbourne, notamment Sharon, Kelly et Jack, était visiblement émue par la prestation, alternant larmes et applaudissements enthousiastes, dans l’un des moments les plus intenses de la soirée.

L’hommage a pris une dimension encore plus profonde compte tenu des liens personnels et professionnels qui unissaient Ozzy à tous les musiciens impliqués. Andrew Watt a produit les deux derniers albums du chanteur, Ordinary Man (2020) et Patient Number 9 (2022), auxquels McKagan et Smith ont également collaboré. Slash et Post Malone étaient présents sur Ordinary Man, tandis que tous, à l’exception de Malone, avaient participé au concert Back to the Beginning de 2024 à Birmingham, un hommage à Black Sabbath et à Osbourne, décédé quelques jours plus tard.

Au cours de sa carrière, Ozzy a remporté cinq Grammy Awards sur douze nominations. Sa première récompense remonte à 1994 avec « I Don’t Want to Change the World », sacrée meilleure performance metal. Les dernières récompenses datent de 2023 : Patient Number 9 a été désigné meilleur album rock et « Degradation Rules » meilleure chanson rock.