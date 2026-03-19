"J’avais peur du silence" : Dave Grohl raconte l’après Taylor Hawkins avec les Foo Fighters

Quatre ans après la disparition de Taylor Hawkins, Dave Grohl brise le silence. Le leader des Foo Fighters évoque un choc qui a profondément bouleversé sa vision de la vie et de la musique.

Dave Grohl revient avec émotion sur la perte de Taylor Hawkins, un drame qui a marqué un tournant dans l'histoire des Foo Fighters. Une douleur encore difficile à comprendre pour le frontman :

"Perdre Taylor n'était pas censé arriver [...] Cela a bouleversé notre monde et m'a fait tout remettre en question sur la vie, c'était si... C'était si injuste. J'ai encore du mal à donner un sens à tout cela."

Face à ce choc, l'artiste explique s'être réfugié dans le travail et dans la musique pour continuer à avancer :

"Je pense que j'avais peur du silence, peur de devoir ressentir [...] J'aurais pu avoir besoin d'un peu plus de silence, d'un peu plus d'introspection. Je ne veux jamais dire que la musique est une distraction, mais je l'utilisais définitivement comme une béquille pour un membre cassé."

Depuis, le groupe a traversé plusieurs changements, notamment à la batterie. Après le passage de Josh Freese, c’est désormais Ilan Rubin qui accompagne les Foo Fighters sur scène. Un choix qui reflète une nouvelle approche : privilégier la connexion artistique plutôt que la simple performance technique. Malgré les épreuves, Grohl assure avoir retrouvé une forme d’équilibre, tout en redéfinissant ses priorités et sa manière d’envisager la musique.

Aujourd’hui, les Foo Fighters regardent vers l’avenir avec une nouvelle énergie. Entre concerts intimistes, tournée mondiale et nouveaux morceaux, le groupe prouve qu’il reste une force majeure du rock. Pour Dave Grohl, cette renaissance passe par une évolution personnelle : "Avant, je fonctionnais aux vapeurs et à l'essence sans plomb. Maintenant, je carbure au putain de diesel." Une manière de dire que, malgré les cicatrices, la machine est relancée.