"Last Resort" de Papa Roach : le cri de détresse devenu hymne du nu metal

Sorti en 2000, "Last Resort" a marqué toute une génération. Derrière son énergie brute, le titre de Papa Roach cache une histoire bien plus sombre.

Le 7 mars 2000, Papa Roach frappe un grand coup avec "Last Resort", un morceau qui deviendra rapidement un pilier du nu metal. Porté par une intensité rare, le titre s’impose comme un véritable cri générationnel, notamment auprès des jeunes en quête de repères. Comme l’explique Jacoby Shaddix, cette chanson a agi comme une "bouée de sauvetage" pour de nombreux auditeurs, même si elle s’est transformée avec le temps en hymne fédérateur sur scène.

À l’origine, rien ne prédestinait le groupe à un tel succès. Refusé par plusieurs labels, Papa Roach finit par signer chez DreamWorks Records, séduit par leur mélange de hip-hop, punk et metal. Le morceau, d’abord issu d’une simple démo, puise ses influences aussi bien chez le Wu-Tang Clan que dans des sonorités plus classiques. Le bassiste Tobin Esperance précise d’ailleurs que le riff est né au piano, balayant toute comparaison avec Iron Maiden.

Mais c’est surtout le fond qui donne à "Last Resort" toute sa puissance. Jacoby Shaddix y raconte l’histoire d’un proche confronté à la dépression et à une tentative de suicide, loin d’un récit autobiographique comme beaucoup l’ont cru : "Beaucoup pensent que je parle de moi, mais ce n’est pas le cas" avoue-t-il.

Plus de vingt ans après, le morceau reste un moment clé des concerts du groupe, et conserve une place à part : celle d’un titre devenu culte, symbole d’une génération.