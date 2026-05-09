Sleep Token dévoile "Even In Arcadia" en version instrumentale !

Un an après la sortie de "Even In Arcadia", Sleep Token surprend en proposant une version entièrement instrumentale de son album. Une relecture qui met en lumière la production et confirme l’ambition artistique du groupe britannique.

Sleep Token surprend encore en proposant une relecture complète de "Even In Arcadia". Un an après la sortie de l’album, le groupe britannique dévoile une version entièrement instrumentale, disponible depuis hier sur les plateformes de streaming, avant une édition vinyle prévue le 7 août, prochain.

Avec cette édition, Sleep Token invite ses auditeurs à redécouvrir "Even In Arcadia" sous un autre angle, débarrassé des voix pour laisser toute la place à l’atmosphère et à la construction sonore. Le groupe décrit cette sortie comme "une autre voie vers le culte". Sorti en mai 2025 chez RCA, l’album avait déjà atteint la première place du Billboard 200, confirmant son succès international.

Cette nouvelle version intervient alors que Sleep Token continue de dominer la scène alternative, porté par des titres comme "Caramel" ou "Emergence", ainsi que par une identité artistique devenue virale. Malgré les débats autour de "Even In Arcadia", le groupe conserve une popularité impressionnante, entre certifications, streaming massif et concerts complets.

Tracklist de la version instrumentale de l'album "Even In Arcadia" :

1 - Look To Windward (Instrumental)

2 - Emergence (Instrumental)

3 - Past Self (Instrumental)

4 - Dangerous (Instrumental)

5 - Caramel (Instrumental)

6 - Even In Arcadia (Instrumental)

7 - Provider (Instrumental)

8 - Damocles (Instrumental)

9 - Gethsemane (Instrumental)

10 - Infinite Baths (Instrumental)