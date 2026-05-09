Linkin Park : le groupe le plus efficace contre le stress, selon une étude américaine !

Linkin Park, Metallica, Radiohead, Deftones, Alice in Chains... Découvrez les artistes les plus efficaces pour apaiser le stress, selon la science.

Selon une étude américaine intitulée "La playlist sur ordonnance", le rock figure parmi les genres les plus utilisés pour lutter contre le stress, aux côtés de la pop et du rap. Parmi les artistes analysés, Linkin Park apparaît comme le groupe de rock le plus efficace pour aider à gérer les situations de tension et de mal-être. Cette recherche analyse les habitudes et préférences musicales du public américain lorsqu’il s’agit de traverser des moments difficiles. Elle met en lumière le rôle de la musique comme véritable outil de régulation émotionnelle, bien au-delà du simple divertissement.

La musique meilleure défense contre le stress

Basée sur les réponses de 1 000 participants et l’analyse de nombreuses playlists et morceaux, l’étude révèle que 35 % des personnes interrogées préfèrent écouter de la musique pour gérer leur stress, contre 27 % pour l’exercice physique et 9 % pour les échanges avec leurs proches. Pour 40% des interrogés, la musique apparaît même comme une alternative plus accessible que certaines formes de thérapie.

Dans le détail, Linkin Park arrive en tête des artistes rock/métal les plus écoutés en période de stress. On retrouve aussi dans le classement, Metallica, Radiohead, Deftones, Alice in Chains et Slipknot. L’étude souligne également que le heavy metal figure parmi les genres les plus efficaces pour réduire la pression et la tension. Enfin, la chanson jugée la plus apaisante serait "Sparks" de Coldplay.