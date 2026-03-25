Linkin Park : l'histoire de Meteora, le deuxième album iconique du groupe !

Le 25 mars 2003, le groupe de Chester Bennington et Mike Shinoda a réitéré le succès de Hybrid Theory.

Le 25 mars 2003, Linkin Park frappait un nouveau grand coup avec Meteora, son deuxième album de compositions originales. Un disque qui, plus de vingt ans après sa sortie, reste un pilier du rock moderne et du nu metal. Certains le considèrent même comme l’un des deuxièmes albums les plus vendus de toute l’histoire du rock — un exploit qui en dit long sur son impact.

Une création réfléchie et maîtrisée

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer après le succès fulgurant de Hybrid Theory, Linkin Park n’a pas cherché à reproduire la recette à la va-vite. Bien au contraire. Le groupe a pris le temps de construire Meteora, avec une démarche réfléchie, mature et guidée avant tout par le plaisir de créer.

Enregistré aux studios NRG Recording de North Hollywood avec le producteur Don Gilmore, l’album a vu le jour entre l’été 2001 et décembre 2002. Une période longue, mais nécessaire pour donner naissance à une œuvre cohérente, aboutie et loin d’être prévisible.

Mike Shinoda a d’ailleurs commencé à travailler sur les premières démos dès la fin de la tournée de Hybrid Theory. Résultat : plus de 80 démos, preuve de l’exigence du groupe. C’est également le premier album avec le bassiste Phoenix, et tout le processus de création a été immortalisé dans le DVD Making Of Meteora.

Une incursion dans l’univers de Matrix

Meteora ne s’est pas contenté de marquer l’histoire du rock : il a aussi trouvé sa place au cinéma. Le morceau « Session », une piste instrumentale, a été sélectionné pour figurer dans la bande originale du film Matrix Reloaded.

Un choix atypique, comme l’expliquait Mike Shinoda à l’époque : un morceau sans paroles, mais à l’atmosphère puissante, capable de s’intégrer parfaitement à l’univers du film. Le groupe a d’ailleurs assisté à l’avant-première à Los Angeles le 7 mai 2003.

Un titre chargé de sens

Le nom Meteora n’a rien d’un hasard. Il fait référence à une formation rocheuse grecque spectaculaire, surplombée de monastères suspendus dans les airs.

Mais pour le groupe, l’idée allait plus loin. Mike Shinoda évoquait un mot “grandiose”, presque mystique, qui reflétait l’ambiance sonore recherchée. Chester Bennington parlait quant à lui d’une énergie surnaturelle. Meteora devient ainsi moins une référence géographique qu’un univers à part entière.

80 démos pour 13 morceaux

La création de l’album est aussi marquée par un processus de sélection drastique. Sur les 80 démos initiales, le groupe a réduit la liste à une quarantaine, avant de repartir de zéro en conservant uniquement quelques idées fortes.

Au final, 15 morceaux complets ont été enregistrés, pour n’en garder que 13 titres sur la version finale. Parmi les morceaux laissés de côté figurent A.06, Cumulus, Halo ou encore Rhinocerous.

NUMB, le sommet émotionnel

Impossible de parler de Meteora sans évoquer NUMB, sans doute le morceau le plus emblématique du groupe.

Troisième single et titre de clôture de l’album, NUMB s’est imposé comme un hymne générationnel. Le titre a dominé le classement Alternative Songs de Billboard pendant 12 semaines et a dépassé le milliard de vues sur YouTube.

Le clip met en scène une adolescente marginalisée, en conflit avec sa famille et la société. À travers son histoire, le morceau aborde un thème universel : la pression parentale et le mal-être adolescent.

Le vers « Chaque pas que je fais est une erreur de plus à tes yeux » résume parfaitement cette détresse. Une phrase simple, mais d’une puissance émotionnelle rare.

Un classique intemporel

Avec Meteora, Linkin Park a réussi un exploit : confirmer le succès de son premier album tout en affirmant une identité encore plus forte. Plus qu’un simple disque, c’est une œuvre qui a capturé l’énergie, les émotions et les doutes d’une génération.

Encore aujourd’hui, ses morceaux résonnent avec la même intensité, preuve que certains albums cultes ne vieillissent jamais.