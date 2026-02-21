Mike Shinoda de Linkin Park : « Nous avons dû revenir à une version du groupe antérieure à Chester. »

Le fondateur du groupe a expliqué le lien entre le dernier album « From Zero » et les origines du groupe.

Près de huit ans après la disparition de Chester Bennington, Mike Shinoda l’affirme sans détour : pour continuer, Linkin Park a dû regarder en arrière. Très en arrière. Jusqu’à l’époque où le groupe ne s’appelait même pas encore ainsi.

À l’occasion des deux concerts donnés en Inde les 23 et 25 janvier à Bengaluru et Mumbai dans le cadre du festival Lollapalooza, le leader du groupe est revenu sur la genèse du nouvel album, From Zero, sorti le 15 novembre 2024. Et le titre n’a rien d’anodin.

« C'était un processus naturel pour nous. Il nous fallait revenir à une version du groupe antérieure à l'arrivée de Chester. C'était une façon de repartir de zéro. »

Un retour aux racines : de Xero à From Zero

Bien plus qu’un clin d’œil, From Zero renvoie directement à Xero, le tout premier nom choisi par Mike Shinoda, Dave Farrell, Brad Delson et Rob Bourdon avant l’arrivée de Chester Bennington. Une époque où tout restait à construire, où le son du groupe cherchait encore sa forme définitive.

Revenir à cette matrice, c’était accepter de déconstruire l’héritage pour mieux le réinventer. Une démarche risquée, mais nécessaire. Après le choc, le silence et les interrogations, Linkin Park devait retrouver une énergie organique, presque primitive.

Emily Armstrong, le nouveau souffle

La renaissance s’est concrétisée avec l’arrivée d’Emily Armstrong, dont la voix et la présence ont insufflé une dynamique nouvelle au collectif. Sans chercher à remplacer Chester – mission impossible – elle incarne une nouvelle ère.

From Zero n’est donc pas un album nostalgique. C’est un disque de transition, de reconstruction. Un projet qui assume le passé tout en refusant d’y rester figé. Les textures électroniques, les guitares massives et les refrains fédérateurs sont toujours là, mais portés par une énergie différente, plus brute, presque cathartique.

Une tournée mondiale et un public toujours fidèle

Depuis deux ans, la tournée mondiale From Zero emmène le groupe aux quatre coins du globe. En Inde, l’accueil a dépassé toutes les attentes.

« Nous voulions présenter en Inde le spectacle que nous avons créé et joué partout dans le monde. Le contact avec le public était incroyable », ont déclaré Mike Shinoda et Joe Hahn lors d’une interview télévisée sur une chaîne indienne. « C'était notre première fois en Inde, mais nous reviendrons bientôt. »

Preuve que malgré les années et les épreuves, la connexion entre Linkin Park et son public reste intacte.

La tournée reprendra le 3 mars en Australie avant d’arriver en Europe le 29 mai avec un premier concert à Stockholm. Le groupe se produira notamment le 26 juin à la Visarno Arena de Florence, un rendez-vous déjà très attendu par les fans italiens.

Reformer le groupe, mais à quelles conditions ?

Avant de se relancer, les membres historiques ont pris le temps de se retrouver en studio, chez Mike Shinoda. Une étape essentielle pour jauger l’envie réelle de continuer.

« Lorsque nous nous sommes retrouvés chez Mike, en studio, nous nous sommes demandé : y a-t-il la bonne énergie pour reformer le groupe et aller de l’avant ? », a expliqué Joe Hahn.

« Chacun d’entre nous a un lien particulier avec l’histoire du groupe, et chacun d’entre nous est fan de Linkin Park. »

Cette phrase résume tout : au-delà du statut d’icône du rock alternatif, Linkin Park reste un groupe de musiciens profondément attachés à leur propre histoire.

Repartir de zéro pour mieux avancer

Avec From Zero, Mike Shinoda et ses camarades n’ont pas simplement sorti un nouvel album. Ils ont redéfini l’identité d’un groupe marqué par la tragédie, en choisissant de ne pas figer son héritage.

Revenir à l’époque de Xero, c’était accepter de se dépouiller pour reconstruire. Une décision courageuse qui montre qu’en 2025, Linkin Park n’est plus seulement un monument des années 2000 : c’est un groupe vivant, capable de se transformer sans renier son ADN.

Et si repartir de zéro était finalement la meilleure façon d’honorer le passé ?