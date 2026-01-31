Linkin Park : Mike Shinoda explique le nouveau rôle de Brad Delson au sein du groupe.

Le fondateur du groupe ajoute : « Brad n'est pas sur scène, mais il est comme notre directeur musical. »

Le retour de Linkin Park sur le devant de la scène avec la tournée mondiale From Zero n’a pas manqué de faire parler. Si l’arrivée de la chanteuse Emily Armstrong a marqué un nouveau chapitre dans l’histoire du groupe, une autre décision a surpris les fans : l’absence sur scène de Brad Delson, guitariste historique et membre fondateur de la formation californienne.

Pour la première fois, Mike Shinoda a pris la parole afin de clarifier la situation et d’expliquer le nouveau rôle occupé par son complice de toujours.

« Brad n'est pas sur scène, mais il est comme notre directeur musical. Il regarde le concert depuis le premier rang ou dans le public et nous dit exactement tout ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. »

Une déclaration qui met fin aux spéculations : Brad Delson n’a pas quitté Linkin Park, il en a simplement changé la manière d’y contribuer.

Brad Delson, l’architecte sonore de l’ombre

Si le guitariste a choisi de ne pas prendre part à la tournée From Zero, c’est avant tout pour se recentrer sur ce qu’il affectionne le plus : le travail en studio. Une décision mûrement réfléchie pour celui qui a largement façonné l’ADN sonore du groupe depuis ses débuts.

Déjà producteur sur plusieurs albums majeurs, Brad Delson a co-produit avec Mike Shinoda deux des huit disques de Linkin Park : The Hunting Party (2014) et One More Light (2017), ainsi que From Zero, premier album du groupe avec Emily Armstrong au chant.

« Cela me permet de me concentrer sur ce que j’aime le plus : le travail en studio. J’apprécie beaucoup plus de collaborer avec mes camarades en coulisses, de créer de la nouvelle musique ensemble et de contribuer à l’organisation des concerts de Linkin Park. »

Un rôle stratégique, essentiel à la cohérence artistique du groupe, même loin des projecteurs.

Alex Feder, le choix de la continuité

Sur scène, c’est désormais le guitariste Alex Feder qui assure la relève. Un musicien loin d’être un inconnu pour Brad Delson, puisqu’il a été personnellement choisi par ce dernier.

Originaire de Brooklyn, Alex Feder s’est fait connaître au sein du groupe de rock indépendant XYZ Affair, avant de s’installer à Los Angeles et de multiplier les collaborations.

« Je lui ai tout appris », affirme Brad Delson, soulignant la transmission directe de son jeu, de ses sonorités et de sa vision musicale.

Un passage de relais maîtrisé, pensé pour respecter l’héritage de Linkin Park tout en permettant au groupe d’évoluer.

Un Linkin Park en mutation, mais fidèle à son ADN

Avec Emily Armstrong, une nouvelle dynamique vocale, Brad Delson en chef d’orchestre de l’ombre et Alex Feder sur scène, Linkin Park prouve qu’il est possible de se réinventer sans renier son identité.

Plus qu’un simple changement de line-up, cette évolution illustre la volonté du groupe de rester créatif, cohérent et exigeant, même après plus de vingt ans de carrière.

Une chose est sûre : Linkin Park est toujours bien vivant, et son futur s’écrit autant sur scène qu’en coulisses.