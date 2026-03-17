Judas Priest sera de passage en France pour 4 dates grandioses !

Judas Priest annonce une nouvelle tournée européenne et fera escale en France pour 4 dates exceptionnelles en septembre 2026.

Les légendes du heavy metal sont de retour. Judas Priest annonce une nouvelle tournée européenne et fera escale en France pour 4 dates exceptionnelles en septembre 2026. Une annonce qui ravit déjà les fans de riffs acérés et de performances surpuissantes.

Après le succès de leur dernier album Invincible Shield, le groupe britannique prouve une fois de plus qu’il reste une référence incontournable du heavy metal. Mené par l’iconique Rob Halford, le combo promet des concerts aussi intenses que mémorables, mêlant classiques intemporels et morceaux plus récents.

Une tournée française immanquable

Les fans français auront la chance de retrouver Judas Priest dans quatre grandes salles du pays, pour des shows qui s’annoncent déjà explosifs :

12 septembre 2026 — Strasbourg (Zénith de Strasbourg)

14 septembre 2026 — Lyon (LDLC Arena)

15 septembre 2026 — Bordeaux (Arkéa Arena)

17 septembre 2026 — Paris (Zénith Paris - La Villette)

Quatre soirées qui s’annoncent comme de véritables messes métalliques, où résonneront des titres cultes comme Painkiller, Breaking the Law ou encore Living After Midnight. Le groupe, connu pour son énergie scénique impressionnante, continue de repousser les limites malgré les décennies.

Un groupe toujours au sommet

Formé à la fin des années 60, Judas Priest a profondément marqué l’histoire du metal en imposant un style unique, à la fois puissant et mélodique. Leur influence est immense, et leur longévité force le respect.

Avec cette nouvelle tournée, le groupe confirme qu’il n’a rien perdu de sa rage ni de sa passion. Chaque concert s’annonce comme une véritable célébration du heavy metal, portée par une mise en scène spectaculaire et une précision musicale redoutable.

Des concerts événement à ne pas manquer

Que ce soit au Zénith de Strasbourg, à la LDLC Arena, à l’Arkéa Arena ou encore au Zénith de Paris, ces concerts événement devraient rapidement afficher complet. Les fans de la première heure comme les nouvelles générations auront l’occasion de vivre une expérience unique, face à l’un des groupes les plus emblématiques du genre.

Une chose est sûre : en septembre 2026, la France vibrera au son de Judas Priest.