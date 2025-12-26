Rob Halford en deuil : son hommage posthume à Ozzy Osbourne avec Judas Priest

Le chanteur de Judas Priest revient sur la perte de son ami et collègue Ozzy Osbourne, et évoque un hommage posthume chargé d’émotion.

Dans une récente interview accordée à Metal Hammer, Rob Halford s’est confié sur la mort d’Ozzy Osbourne survenue en juillet dernier. Encore en tournée avec Alice Cooper à l’époque, le frontman de Judas Priest confie sa peine : "Je suis encore en deuil. Je n’arrive pas vraiment à l’accepter, parce que, comme beaucoup, je ne veux pas imaginer un monde sans lui." Une déclaration sincère qui reflète l’importance d’Ozzy dans la vie personnelle et musicale de Halford.

Pour prolonger son hommage et célébrer la mémoire de son ami, Halford a participé à une reprise posthume de "War Pigs", intégrant la voix d’Ozzy à l’initiative de Sharon Osbourne. Pour Halford, cette collaboration revêt une dimension profondément personnelle et représente la première collaboration entre les deux artistes : "C’est la première fois que je chante avec lui sur un morceau. J’en suis profondément reconnaissant. C’est comme si la boucle était bouclée."

Les bénéfices de cette reprise ont également été reversés à des associations luttant contre la maladie de Parkinson, rendant l’hommage d’autant plus significatif.

Le groupe prépare une tournée européenne "Faithkeepers" pour l’été 2026, avec dix concerts, dont une date en France le 16 août au Motocultor Festival. Cette tournée suivra leur série de concerts nord-américains avec Alice Cooper, célébrant les 35 ans de "Painkiller", et s’accompagnera de la préparation d’un nouvel album dont l’enregistrement débutera début 2026.