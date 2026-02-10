Metallica : Cliff Burton, le bassiste qui a changé le destin du groupe

Plus qu’un simple membre du groupe, il en fut l’âme créative à ses débuts, celui qui a façonné une partie de son ADN musical.

Le 10 février, le monde du metal se souvient d’un musicien hors norme. Cliff Burton, bassiste mythique de Metallica, aurait fêté son anniversaire. Plus qu’un simple membre du groupe, il en fut l’âme créative à ses débuts, celui qui a façonné une partie de son ADN musical. Quarante ans plus tard, son influence résonne encore, et son nom reste gravé parmi les plus grands bassistes de tous les temps.

Un travailleur obsessionnel guidé par une seule idée : être le meilleur

D’après une anecdote devenue légendaire, Cliff Burton s’entraînait au moins six heures par jour, même après avoir rejoint Metallica. Une discipline presque monastique, motivée par une ambition limpide :

« Je veux être le meilleur », répétait-il.

Cette exigence personnelle transparaît dans chaque note qu’il a enregistrée. Là où beaucoup de bassistes se contentaient d’accompagner, Cliff Burton repoussait les limites de l’instrument, le plaçant au cœur de la composition.

Un métalleux érudit, nourri d’horreur et de culture underground

Personnage singulier, Cliff Burton vouait une passion profonde aux films d’horreur, en particulier au chef-d’œuvre de George Romero, La Nuit des morts-vivants (1968), film fondateur qui a révolutionné le genre en introduisant les zombies au cinéma.

Il portait presque toujours un t-shirt noir à l’effigie du film. Une obsession partagée par son ami et compagnon de route Kirk Hammett, grand collectionneur d’objets horrifiques, qui confiera plus tard :

« C’était le film de zombies préféré de Cliff, donc c’est le mien aussi. »

Des débuts prometteurs en Californie

Originaire de Castro Valley, Californie, Cliff Burton montre très tôt une maturité musicale impressionnante. Encore lycéen, il fonde son premier groupe, EZ Street, aux côtés de deux futurs membres de Faith No More : le guitariste “Big” Jim Martin et le batteur Mike Bordin.

Déjà, son jeu se distingue : technique, mélodique, influencé aussi bien par le metal, le rock psychédélique que la musique classique.

La rencontre qui a tout changé pour Metallica

En 1982, Cliff Burton débarque à Los Angeles avec son groupe Trauma et se produit au mythique Whisky a Go Go. Dans la salle, deux musiciens sont scotchés par sa performance : James Hetfield et Lars Ulrich.

Le verdict est immédiat : ils le veulent absolument dans Metallica. Condition non négociable de Cliff Burton : il refuse de rester à Los Angeles. Résultat ? Metallica quitte L.A. pour San Francisco.

Un choix décisif. L’une des collaborations les plus marquantes de l’histoire du metal vient de naître.

Trois albums fondateurs, une empreinte éternelle

Avec Cliff Burton, Metallica entre dans une nouvelle dimension. Il participe aux trois premiers albums du groupe :

Kill ’Em All

Ride the Lightning

Master of Puppets

Il est co-compositeur de morceaux devenus des piliers du thrash metal, parmi lesquels For Whom the Bell Tolls, Fade to Black ou encore Creeping Death. Sa manière d’utiliser la distorsion, les harmonies et les lignes mélodiques transforme le rôle de la basse dans le metal moderne.

Une disparition brutale, un mythe éternel

La carrière de Cliff Burton s’arrête tragiquement à 24 ans. Lors de la tournée Damage Inc. en 1986, dans la nuit du 24 septembre, le bus de tournée de Metallica quitte la route près de Lungby, en Suède.

Ironie cruelle du destin : Cliff Burton dormait dans la couchette de Kirk Hammett, après avoir joué aux cartes avec lui. Il est le seul membre du groupe à perdre la vie dans l’accident.

Un héritage qui dépasse le temps

Aujourd’hui encore, Cliff Burton est cité comme l’un des plus grands bassistes de tous les temps. Pas seulement pour sa virtuosité, mais pour sa vision artistique, sa curiosité musicale et son impact colossal sur Metallica et sur toute la scène metal.

Il n’aura vécu que 24 ans, mais son œuvre, elle, est éternelle.