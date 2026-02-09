Brad Arnold, leader de 3 Doors Down est mort à 47 ans

Le rock américain perd l’une de ses voix les plus reconnaissables.

Le rock américain perd l’une de ses voix les plus reconnaissables. Brad Arnold, fondateur, chanteur et principal auteur-compositeur de 3 Doors Down, est décédé ce samedi 7 février à l’âge de 47 ans, à la suite d’un long combat contre le cancer.

La nouvelle a été confirmée plus tôt ce week-end par le groupe à travers un communiqué bouleversant publié sur les réseaux sociaux. Dans ce message, 3 Doors Down annonce :

« C’est le cœur lourd que nous partageons la nouvelle du décès de Brad Arnold, fondateur, chanteur et auteur-compositeur de 3 Doors Down, survenu le samedi 7 février, à l’âge de 47 ans. Entouré de son épouse bien-aimée Jennifer et de sa famille, il est décédé paisiblement dans son sommeil après un combat courageux contre le cancer. »

Le groupe est également revenu sur l’héritage musical laissé par son leader, soulignant comment Brad Arnold avait su « redéfinir le rock grand public », en mêlant l’accessibilité du post-grunge à une écriture sincère et des paroles profondément humaines, capables de toucher le public du quotidien.

Un héritage qui dépasse largement la musique.

Dans leur hommage, les membres de 3 Doors Down rappellent que :

« Sa musique a résonné bien au-delà des scènes, créant des moments de connexion, de joie, de foi et d’expériences partagées qui continueront à vivre bien après que les lumières se soient éteintes. Ceux qui étaient proches de lui se souviendront non seulement de son talent, mais aussi de sa chaleur, de son humilité, de sa foi et de son profond amour pour sa famille et ses amis. »

Une onde de choc dans la communauté rock

À l’annonce de sa disparition, de nombreux artistes ont tenu à saluer la mémoire de Brad Arnold. Le groupe Alter Bridge a écrit :

« Merci Brad, ton amitié restera à jamais précieuse pour nous. »

Le guitariste du groupe a ajouté un message particulièrement émouvant :

« C’est absolument déchirant de réaliser qu’on ne pourra plus jamais jouer, ni simplement rire, avec un ami avec qui on a grandi dans l’industrie musicale. »

De son côté, Black Stone Cherry a également rendu hommage au chanteur :

« Nous sommes profondément désolés. Brad a toujours été un véritable gentleman avec nous. Même avant que nous soyons connus, il nous a soutenus. C’est une perte immense et nos prières accompagnent sa famille et le groupe. »

Enfin, Brent Smith, chanteur de Shinedown, a partagé un message vibrant de gratitude :

« Merci pour la musique. Merci pour les chansons. Merci pour ton amour. Merci pour ton amitié, et merci de nous avoir tous inspirés. Que ta lumière continue de briller à travers le temps et l’espace pour toujours. »

3 Doors Down, une carrière marquée par un hymne générationnel

Formé à la fin des années 1990, 3 Doors Down s’est imposé dès ses débuts comme l’un des groupes majeurs du rock alternatif américain. Leur ascension fulgurante est portée par un titre devenu culte : Kryptonite. Sorti en 2000, ce morceau propulse le groupe au sommet des charts mondiaux et devient un véritable hymne du rock post-grunge.

Grâce à des albums à succès, des tournées internationales et une écriture centrée sur l’émotion, la résilience et la foi, 3 Doors Down a su fédérer un public fidèle sur plusieurs décennies. Au cœur de cette aventure, la voix rauque et sincère de Brad Arnold restera à jamais indissociable de l’identité du groupe.

Avec sa disparition, le rock perd bien plus qu’un chanteur : il perd une voix authentique, un songwriter inspiré et un homme profondément respecté par ses pairs. Mais sa musique, elle, continuera de résonner. Longtemps. Très longtemps.