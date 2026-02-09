Superbowl 2026 : Green Day met le feu lors de la cérémonie d'ouverture !

Le groupe dirigé par Billie Joe Armstrong a interprété un medley de ses chansons les plus emblématiques.

Green Day a frappé fort pour lancer le Super Bowl 2026, offrant une prestation électrique à l’occasion du 60e anniversaire de l’événement sportif le plus regardé des États-Unis. Un moment symbolique et chargé d’émotion pour le trio punk rock, qui jouait littéralement à domicile, dans la région de la baie de San Francisco.

Installée directement sur la pelouse du Levi’s Stadium de Santa Clara, la scène a accueilli Billie Joe Armstrong et sa bande pour une cérémonie d’ouverture aussi intense que fédératrice. Devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs, Green Day a rappelé pourquoi il reste l’un des groupes majeurs de l’histoire du rock américain.

Le show débute sur un extrait instrumental de “Good Riddance (Time of Your Life)”, tandis que les plus grands MVP de l’histoire du Super Bowl défilent sur le terrain, dans une atmosphère solennelle et nostalgique. Très vite, le concert monte en puissance avec “Holiday”, suivi de versions condensées mais percutantes de “Boulevard of Broken Dreams” et “American Idiot”, tous issus de l’album culte paru en 2004.

Fait notable : contrairement à ses prestations habituelles, Billie Joe Armstrong a volontairement laissé de côté toute référence politique. Une décision assumée, privilégiant l’esprit de fête et de célébration pour ce rendez-vous historique.

Avant de quitter la scène sous une ovation massive, le frontman s’est adressé au public avec un large sourire :

« Bienvenue dans la Baie ! C’est le Super Bowl LX ! »

Un clin d’œil appuyé à ses racines et une conclusion parfaite pour une ouverture de Super Bowl qui restera gravée dans les mémoires.