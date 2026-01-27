Billie Joe Armstrong et son fils Jakob revisitent "Heroes" de David Bowie

Le frontman de Green Day s’associe à son fils Jakob Armstrong pour une reprise émouvante du classique de David Bowie.

Cette collaboration père-fils marque un moment unique dans la carrière des Armstrong. Jakob Danger, comme il se fait appeler sur scène depuis ses débuts en 2015, prend les voix principales de cette reprise, tandis que Billie Joe Armstrong l’accompagne à la guitare et apporte sa touche personnelle au morceau. Fidèle à l’original de 1977, la version conserve les sonorités tendues et plaintives de Robert Fripp, le guitariste historique de David Bowie. Cette approche père-fils apporte une dimension intime et émotionnelle au titre, transformant l’hommage en un véritable dialogue musical à travers les générations.

Le morceau "Heroes" a retrouvé une visibilité massive grâce à sa présence dans des scènes marquantes de la toute dernière saison de Stranger Things, ce qui a ravivé l’intérêt pour l’œuvre de David Bowie auprès d’un public jeune et diversifié. La reprise par la famille Armstrong ne se contente pas de reproduire le classique : elle donne à la chanson une nouvelle intensité tout en célébrant son héritage, offrant une version qui peut toucher autant les fans historiques que les nouveaux auditeurs.