John Lennon : le légendaire concert "Power To The People" arrive enfin au cinéma !

Plus de cinquante ans après les concerts "One To One" au Madison Square Garden, John Lennon et Yoko Ono reviennent sur grand écran avec une version restaurée et remixée de "Power To The People".

Le 30 août 1972, John Lennon et Yoko Ono montaient sur scène au Madison Square Garden pour les concerts "One To One". Avec plus de 40 000 spectateurs présents et 1,5 million de dollars récoltés pour des enfants porteurs de handicap, ces prestations sont restées dans les mémoires comme un moment unique de rock engagé. La setlist mêlait de nombreux classiques pour se conclure sur une magnifique version de "Give Peace A Chance" avec Stevie Wonder. Un évènement gravé dans la mémoire de l'ancien membre des Beatles : "Ce concert au Madison Square Garden a été le meilleur que j’ai donné depuis The Cavern, voire Hambourg [...] C’était exactement le même sentiment que lorsque les Beatles étaient vraiment dans le coup."

Aujourd’hui, ce concert historique renaît dans les cinémas du monde entier les 29 avril et 3 mai grâce à une restauration et un remix supervisés de "Power To The People" par Sean Ono Lennon, fils de l’artiste, pour qui ce film compte particulièrement :

"C’était le dernier concert de mon père, et avoir accès à ces images et sons inédits est profondément émouvant pour moi [...] Peut-être que tout le monde ne réalise pas à quel point c’est spécial pour moi d’entendre mon père parler ou de le voir. J’ai grandi avec un nombre limité d’images et de clips audio que tout le monde connaît. Alors tomber sur des choses que je n’ai jamais vues ou entendues, c’est vraiment profond pour moi, parce que c’est presque comme avoir plus de temps avec mon père."

Pour Sean Ono Lennon et Yoko Ono, cette réédition dépasse la simple performance, cette dernière insistant sur l'engagement qu'immortalisait l'évènement à l'époque : "Le concert 'One To One' était notre contribution à la politique locale. Il incarnait ce en quoi John et moi croyions fermement : le rock au service de la paix et de l’éveil."

Avec la vente des billets prévue le 20 mars, coïncidant avec le 57e anniversaire de mariage de John et Yoko, les spectateurs pourront revivre cette page unique de l’histoire du rock.